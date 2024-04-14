Генералы ВСУ неожиданно высказались о российской армии

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Офицеры Вооруженных сил Украины подчеркнули доминирование российской армии на передовой, пишет La Vanguardia.
Украинские генералы согласились с тем, что численное превосходство российских войск составляет семь-десять раз по сравнению с украинскими силами. Тем не менее, даже при увеличении численности украинских вооруженных сил на передовой, это может быть недостаточно в случае нехватки соответствующего вооружения для противодействия противнику.
Авторы статьи отмечают, что Украина оказалась в критическом положении с февраля 2022 года после более чем двух лет конфликта. Для обеспечения безопасности ей необходимо увеличить численность военнослужащих, расширить арсенал вооружений и получить больше поддержки со стороны западных стран.
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