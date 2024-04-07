ВСУ ударили по куполу 6-го энергоблока Запорожской АЭС

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Украинские военные нанесли удар по куполу 6-го энергоблока Запорожской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба станции.
По предварительным данным, критических повреждений и пострадавших нет.
Прежде ВСУ атаковали станцию дроном-камикадзе. Представители ЗАЭС сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал. Место прилета будет показано экспертам МАГАТЭ, которые в настоящее время находятся на АЭС.
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