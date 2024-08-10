ВСУ ударили по Курской области снарядами с хлором, заявил Котенок

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ВСУ ударили по российским бойцам группы СпН «Аид» «Ахмат» в Курской области снарядами с хлором. Об этом сообщает военный корреспондент Котенок. По его данным, после атаки из РСЗО и 155-мм артиллерии образовалось облако едкого дыма.
«Все, кто начал дышать, с судороги и рвотой сейчас. Отправлены в токсикологию. Слизистая горит», — приводит военкор слова неназванного источника.Котенок отметил, что если подтвердится то, что боеприпасы были начинены хлором, — это станет фактом применения боевых отравляющих веществ по территории Российской Федерации.
Ранее командир «Ахмата» Апти Алаудинов заявил, что бои в Курской области станут решающей битвой СВО. По его словам, после этого сражения падет не только Украина, но и весь военный блок НАТО, который ее поддерживает.
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