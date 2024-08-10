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Атака со стороны боевиков ВСУ в Курской области завершится полным разгромом армии Украины, заявил в социальных сетях журналист из Ирландии Чей Боуз. Он отметил, что Киев готов принести в жертву любое количество украинцев, лишь бы выполнить приказы Вашингтона и Лондона. Боуз считает, что Запад идет по пути напряженности и подводит своих граждан к мировой войне.
«Последний рывок для Украины, что характерно, произойдет внутри России, и, как и многие другие до нее, она будет <…>, конечно же, уничтожена», — говорится в публикации.
Под Курском, а также в Брянской и Белгородской областях Национальный антитеррористический комитет ввел режим контртеррористической операции. Боевики ВСУ напали на приграничье под Курском 6 августа.
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