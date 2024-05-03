ВСУ ударили по жилой пятиэтажке, под завалами могут быть люди

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Украинские военные нанесли удар по жилому пятиэтажному дому в Токмаке. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
По его словам, под завалами дома могут находиться люди, на место происшествия прибыли экстренные службы.
Прежде губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке на регион. В результате удара ВСУ загорелся топливный резервуар. Женщина, находящаяся в этот момент на заправке, успела эвакуироваться. Также ВСУ атаковали село Вознесеновка. Дрон попал в гражданский автомобиль, пострадал мирный житель.
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Анастасия Хохлова