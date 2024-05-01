Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В Харькове произошел взрыв

В Харькове произошел взрыв

01 мая 2024, 11:27
Фото: iStock/dzika_mrowka

Фото: iStock/dzika_mrowka

Украинский город Харьков утром 1 мая потряс мощный взрыв, сообщает местное издание «Общественное».
Подробности этого инцидента не уточняются.

В связи с происшествием, в областях Украины, включая Днепропетровскую, Кировоградскую, Полтавскую и Харьковскую, объявлена воздушная тревога.



В последнее время в Харьковской области произошла серия взрывов, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный. По его информации, авиационные удары были нанесены по объектам в Липцах, которые предположительно использовались Вооруженными силами Украины (ВСУ) для атак на Белгород.

Ранее также поступили сообщения о взрывах в контролируемом ВСУ городе Херсоне. Важно отметить, что не было объявлено воздушной тревоги в городе и в прилегающих к нему районах Херсонской области, подконтрольных ВСУ.

Читайте также:

В Харькове прозвучали взрывы

В Харькове украинский боевик застрелил любовницу, которая «ждала русских»

«ВД»: Армия РФ ударила по зданию в Харькове с агентами СБУ и чешскими офицерами
#армия
#тревога
#рф
#сбу
#воздушная тревога
Прозоров назвал трагедию 2 мая 2014 года в Одессе спланированной операцией
Прозоров: трагедия в Одессе 2 мая 2014 года не была стечением обстоятельств
01 мая 2024, 11:05

Фото: istockphoto/Zeferli

Экс-подполковник СБУ Украины Василий Прозоров заявил, что события в Одессе 2 мая 2014 года были спланированной операцией, а не случайным стечением обстоятельств.
В интервью РИА Новости он заявил, что имеется документ, подписанный председателем СБУ Валентином Наливайченко, в котором содержатся предложения по подавлению протестов на юге и востоке Украины после госпереворота.

Этот документ датирован концом апреля 2014 года и был обнаружен Прозоровым, когда он служил в Антитеррористическом центре СБУ.

События в Одессе начались после столкновений между активистами «антимайдана» и сторонниками «евромайдана» и футбольными «ультрас» из Харькова и Одессы. Драка закончилась поджогом Дома профсоюзов, где укрылись представители «антимайдана», и стала причиной гибели 48 человек, а также пострадали более 250 человек.

Читайте также:

Российские военные нанесли удар по штабу ВСУ в Одессе, сообщило подполье

В Одессе сбитая украинской ПВО ракета попала в «замок Гарри Поттера»

Российские военные поразили средства ПВО в Одессе
#драка
#военные
#ракета
#человек
#дома
#всу
#удар
#сбу
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Германии признали, что Россия прорвала оборону ВСУ в Донбассе
SZ: ВС РФ прорвали оборону ВСУ в Донбассе
01 мая 2024, 10:46

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские силы прорвали оборону ВСУ в Донбассе, об этом пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.
«Поначалу ситуация была неясной, но теперь даже на карте это выглядит как российский прорыв на фронте в Донбассе», — пишет автор статьи.

Немецкий обозреватель уточнил, что Вооружённые силы РФ воспользовались моментом, пока новый транш американской помощи не успел поступить в руки к киевскому режиму.

В Süddeutsche Zeitung также отметили, что территория фронта на Донбассе заметно увеличилась, и теперь ВСУ требуется ещё больше техники, боеприпасов и живой силы.

Нехватку солдат Киев пытается восполнить при помощи зверских методов мобилизации. Об этом в интервью британскому изданию Economist рассказал житель Одессы.

Читайте также:

Подполье: ВС РФ ударили по ангару с техникой ВСУ в Николаевской области

Минобороны сообщило о доставке на выставку на Поклонной горе танка М1 Abrams

Глава Минобороны Шойгу провёл совещание в штабе Объединённой группировки войск
#сво
#вс рф
#всу
#донбасс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подполье: ВС РФ ударили по ангару с техникой ВСУ в Николаевской области
01 мая 2024, 10:23

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Российские силы нанесли удар по ангару с украинской техникой в Дмитровке, об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
«Очаков и прилегающая территория получили немного обстрелов. В Дмитровке попали в ангар с техникой. Местные каналы пишут, что «там ничего не было», но мы не сильно в это верим, то, чего «не было» вывозили грузовиками», — уточнил Лебедев, ссылаясь на информацию от своих коллег.

По словам собеседника агентства, 30 апреля Вооружённые силы России поразили турбазы в соседнем Очакове, где располагались отряды украинских военных. При этом Лебедев отметил, что «прилетело без фанатизма», говоря об ударах по турбазам.

Читайте также:

Общественным транспортом пользуются только смельчаки: Одесситы живут в постоянном страхе

Минобороны сообщило о доставке на выставку на Поклонной горе танка М1 Abrams

Глава Минобороны Шойгу провёл совещание в штабе Объединённой группировки войск
#сво
#вс рф
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
РВ: СБУ ищет диверсантов в центре Киева
01 мая 2024, 09:49

Фото: iStock/olegda88

Сотрудники СБУ ищут диверсантов в центре Киева, об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Идёт поиск диверсантов в районе Михайловской и Софийской площадей», — уточняется в сообщении Telegram-канала.

Уточняется, что сотрудники Службы безопасности Украины проверяют автомобили, документы и отдельные помещения. В розыскных мероприятиях также участвуют правоохранители и сотрудники Госохраны.

Напомним, ранее британское издание The Economist провело интервью с жителями Одессы, которые сообщили, что живут в постоянном страхе из-за жестоких действий украинских военкомов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Минобороны сообщило о доставке на выставку на Поклонной горе танка М1 Abrams

МО: За минувшую ночь силы ПВО уничтожили шесть БПЛА ВСУ над территорией РФ

Глава Минобороны Шойгу провёл совещание в штабе Объединённой группировки войск
#сбу
#киев
#диверсанты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Общественным транспортом пользуются только смельчаки: Одесситы живут в постоянном страхе
Economist: Одесситы живут в постоянном страхе из-за военкомов
01 мая 2024, 09:27

Фото: iStock/YakubovAlim

Мужчины в Одессе живут в постоянном страхе из-за зверских методов мобилизации, об этом рассказал местный житель Владислав в интервью для The Economist.
«Владислав лично застал несколько таких рейдов. По его словам, в Киеве взялись за Одессу с особым тщанием — городу спустили непомерно суровый план по призыву», — уточнили в издании.

Как сообщил собеседник Economist, сотрудники украинских военкоматов часто прячутся рядом с остановками общественного транспорта, заскакивают в него и силой выволакивают мужчин призывного возраста. Пользуются общественным транспортом только самые смелые одесситы, уточнил Владислав.

Ещё один житель Одессы Александр признался, что боится сотрудников военкоматов даже сидя в своём собственном доме, поскольку оин могут начать ломиться к нему в дверь.

Читайте также:

На Украине пьяные военкомы угрожали женщинам, отбивавшим призывника

Украинские военкомы попытались мобилизовать 14-летнего подростка

Украинские военкомы в Хмельницком пожаловались в полицию после нападения женщин
#одесса
#мобилизация
#всу
#военком
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны сообщило о доставке на выставку на Поклонной горе танка М1 Abrams
01 мая 2024, 09:14

Фото: iStock/YakubovAlim

На выставку министерства обороны у Музея Победы на Поклонной горе доставили танк M1 Abrams и штурмовую инженерную машину М1150 Assault Breacher Vehicle американского производства. Эта техника досталась российским бойцам в качестве трофеев в зоне специальной военной операции.
Танк и бронемашина были захвачены военнослужащими ВС РФ в ходе проведения наступательной операции неподалёку от Бердычей на Авдеевском направлении. Чтобы эвакуировать танк с поля боя российским бойцам пришлось снимать с него повреждённые гусеницы. Военно-инженерная машина M1150 Assault Breacher Vehicle также работает на гусеничном ходу, так как выполнена на базе танка Abrams.

Ранее на площадке перед Музеем Победы разместили 32 единицы трофейной техники, среди которой, в частности, тяжёлый немецкий танк Leopard 2A6 и БМП Marder, американские боевая машина пехоты Bradley, бронетранспортёр М113, бронемашина International MaxxPro, бронеавтомобили HMMWV M1151 и HMMWV M998, буксируемая гаубица M777, бронированные автомобили AT105 Sakson и Husky TSV производства Великобритании, австрийский Pinzgauer 712M, турецкий бронеавтомобиль Kirpi и множество другой западной техники, захваченной российскими солдатами на полях сражений.

Помимо этого, на выставке будет представлено стрелковое оружие и инженерное снаряжение и амуниция армий иностранных государств, входящих в Североатлантический альянс, а также беспилотные летательные аппараты, средства связи и снаряжение Вооружённых сил Украины.

Читайте также:

Российские бойцы эвакуировали с линии фронта первый танк Abrams

MWM: Россия захватила наиболее мощный танк Leopard 2 из переданных ВСУ

Bild: Российские военные захватили в Авдеевке немецкий танк Leopard 2A6
#автомобили
#вооружение
#операции
#машины
#нато
#вс рф
#танк
#музей
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Минобороны Шойгу провёл совещание в штабе Объединённой группировки войск
01 мая 2024, 08:59

Фото: сайт Кремля

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провёл совещание в штабе Объединённой группировки войск. В ходе встречи он заслушал доклады об обстановке в зоне специальной военной операции.
В ходе совещания глава Минобороны отметил, что группировки российских войск продолжают выполнение боевых задач в соответствие с планом СВО. Он также обратил внимание на необходимость наращивания поставок в войска необходимого им оборудования, вооружения, боевой техники и средств поражения.

Кроме того, Сергей Шойгу указал на необходимость повышения эффективности работы ремонтно-восстановительных подразделений вооружённых сил в зоне боевых действий и тыловой зоне спецоперации. Министр обороны поручил принять меры для сокращения сроков ремонта двигателей, узлов и агрегатов боевой техники, а также для увеличения оборотного фонда запчастей и деталей в целях скорейшего восстановления техники и возвращения её в строй.

Читайте также:

Шойгу: Россия намерена расширять военное сотрудничество с Пакистаном

Шойгу предупредил о последствиях ударов ВСУ по Запорожской АЭС

Шойгу прибыл в Астану для участия в совещании ШОС
#сергей шойгу
#министр
#меры
#сво
#минобороны
#вооружения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
BI: «Танки-черепахи» выглядят дико, но проявляют себя эффективно
01 мая 2024, 08:48

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Российские «танки-черепахи» стало одной из успешных инноваций ВС РФ и всё чаще появляются на полях спецоперации, об этом пишет Buisness Insider со ссылкой на опрошенных экспертов.
Причудливые российские танки оснащены специальной металлической бронёй, которая эффективно защищает их от попадания дронов и любого другого стрелкового оружия. Сперва противник смеялся над замеченным на полях спецоперации «танком-черепахой», однако, они быстро доказали свою эффективность и стали использоваться всё чаще.

Как отмечают западные эксперты, эти танки «выглядят дико и глупо», но с их эффективностью поспорить не выйдет. Помимо артиллерии и дронов, такая броня способна противостоять и противотанковым ракетам.

Читайте также:

Сапер рассказал, как собрал коллекцию нашивок наемников ВСУ в Артемовске

Страна.ua: Успех РФ под Очеретино может привести к окружению ВСУ в ДНР

«Окончательно деградировали»: В Крыму сочли терроризмом атаку ВСУ ракетами ATACMS
#сво
#танки
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МО: За минувшую ночь силы ПВО уничтожили шесть БПЛА ВСУ над территорией РФ
01 мая 2024, 08:14

Фото: iStock/e-crow

В ночь на 1 мая силы ПВО ликвидировали шесть украинских БПЛА в небе над российскими регионами, об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в российском оборонном ведомстве.

По информации Министерства обороны, дежурные средства противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательных аппарата в небе над Воронежской областью, один над территорией Рязанской области и ещё по одному дрону были ликвидированы над Белгородской и Курской областями.

Читайте также:

Губернатор Артамонов: беспилотник упал в промышленной зоне Липецка

Над Воронежской областью уничтожили беспилотник реактивного типа

Богомаз: Дрон ВСУ самолетного типа уничтожен над Брянской областью
#бпла
#всу
#минобороны рф
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф