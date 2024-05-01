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Украинский город Харьков утром 1 мая потряс мощный взрыв, сообщает местное издание «Общественное».
Подробности этого инцидента не уточняются.
В связи с происшествием, в областях Украины, включая Днепропетровскую, Кировоградскую, Полтавскую и Харьковскую, объявлена воздушная тревога.
В последнее время в Харьковской области произошла серия взрывов, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный. По его информации, авиационные удары были нанесены по объектам в Липцах, которые предположительно использовались Вооруженными силами Украины (ВСУ) для атак на Белгород.
Ранее также поступили сообщения о взрывах в контролируемом ВСУ городе Херсоне. Важно отметить, что не было объявлено воздушной тревоги в городе и в прилегающих к нему районах Херсонской области, подконтрольных ВСУ.
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В связи с происшествием, в областях Украины, включая Днепропетровскую, Кировоградскую, Полтавскую и Харьковскую, объявлена воздушная тревога.
В последнее время в Харьковской области произошла серия взрывов, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный. По его информации, авиационные удары были нанесены по объектам в Липцах, которые предположительно использовались Вооруженными силами Украины (ВСУ) для атак на Белгород.
Ранее также поступили сообщения о взрывах в контролируемом ВСУ городе Херсоне. Важно отметить, что не было объявлено воздушной тревоги в городе и в прилегающих к нему районах Херсонской области, подконтрольных ВСУ.
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Артем Кузьмин