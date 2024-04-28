Фото: iStock/dzika_mrowka
В Киеве прогремел взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своём Telegram-канале.
Подробности произошедшего в украинской столице не приводятся.
Ранее в этот день сообщалось, что в подъезде жилого дома в Киеве прогремел взрыв. Предварительно сообщалось, что причиной стала детонация гранаты. В результате взрыва пострадали два местных жителя.
Несколькими днями ранее, 23 апреля, в Киеве объявили воздушную тревогу. Городская администрация сообщала о работе систем противовоздушной обороны (ПВО), в городе были слышны взрывы. Также тревога в тот день звучала на всей территории Киевской области.
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Ранее в этот день сообщалось, что в подъезде жилого дома в Киеве прогремел взрыв. Предварительно сообщалось, что причиной стала детонация гранаты. В результате взрыва пострадали два местных жителя.
Несколькими днями ранее, 23 апреля, в Киеве объявили воздушную тревогу. Городская администрация сообщала о работе систем противовоздушной обороны (ПВО), в городе были слышны взрывы. Также тревога в тот день звучала на всей территории Киевской области.
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Анастасия Чинкова