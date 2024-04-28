Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В Киеве прогремел взрыв

В Киеве прогремел взрыв

28 апреля 2024, 22:05
Фото: iStock/dzika_mrowka

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Киеве прогремел взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своём Telegram-канале.
Подробности произошедшего в украинской столице не приводятся.

Ранее в этот день сообщалось, что в подъезде жилого дома в Киеве прогремел взрыв. Предварительно сообщалось, что причиной стала детонация гранаты. В результате взрыва пострадали два местных жителя.



Несколькими днями ранее, 23 апреля, в Киеве объявили воздушную тревогу. Городская администрация сообщала о работе систем противовоздушной обороны (ПВО), в городе были слышны взрывы. Также тревога в тот день звучала на всей территории Киевской области.

Читайте также:

ВС РФ уничтожили 14 иностранных наёмников ударом по Николаеву

Blick: командиры ВСУ больше не верят в победу Украины над Россией

В Евросоюзе не ожидают скорого завершения украинского конфликта
#киев
#взрыв
#украина
#спецоперация
ВСУ намеренно ударили по машине скорой помощи, убеждён Пушилин
Пушилин: ВСУ преднамеренно ударяют по машинам скорой помощи
28 апреля 2024, 21:52

Фото: iStock/Motortion

Украинские войска целенаправленно ударили по машине скорой помощи в Петровском районе Донецка. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что выехавшая по вызову машина попала под украинский обстрел. В результате был повреждён автомобиль.

Пушилин убеждён, что попадание снарядов не случайное – ВСУ прицельно били по медработникам.

Ранее РИА Новости сообщало, что украинские войска ударили по храму в ДНР прямо во время проведения в нём службы по случаю Вербного воскресенья. Удар был нанесён с помощью кассетного боеприпаса. Выехавшая на место происшествия машина скорой помощи также попала под обстрел. Сообщается о гибели директора кладбища и о ранении фельдшера.

Читайте также:

ВС РФ уничтожили 14 иностранных наёмников ударом по Николаеву

В ДНР сообщили о дальнейших действиях ВС РФ около взятой Новобахмутовки

Главком ВСУ Сырский признал успехи российских сил на нескольких направлениях в зоне СВО
#днр
#всу
#скорая помощь
#удар
#обстрел
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Минске доказали вербовку украинскими спецслужбами белорусских студентов
ОНТ: факт вербовки украинскими спецслужбами белорусских студентов доказан
28 апреля 2024, 21:40

Фото: iStock/ffikretow

Украинские спецслужбы вербовали белорусских студентов, готовившихся «взорвать Беларусь». Об этом сообщил белорусский государственный телеканал ОНТ.
Отмечается, что телеканал подготовил фильм-расследование. Он будет показан в эфире в понедельник.

Из анонса следует, что удалось раскрыть факт вербовки украинской стороной белорусских студентов. В фильме обещают рассказать о подготовке взрывов на территории Белоруссии группой подростков во главе в украинской «чырвонай жабай», о том, кто такие «чёрные соловьи», и что хотели сделать завербованные молодые люди.

Уточняется, что речь идёт о нескольких студентах Белорусского национального технического университета, которых задержали за подготовку терактов. Ими руководила украинка Мария Мисюк.

Читайте также:

В Белоруссии сообщили о попытках вербовки россиян и белорусов странами Прибалтики

Белоруссия теперь может оказывать военную помощь союзникам

Путин: Россия и Белоруссия будут работать над обеспечением равной безопасности
#белоруссия
#украина
#студенты
#расследование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ уничтожили 14 иностранных наёмников ударом по Николаеву
Подполье: ВС РФ уничтожили 14 иностранных наёмников в Николаеве, 8 ранены
28 апреля 2024, 19:32

Фото: iStock/allanswart

Российские войска ударом по Николаеву уничтожили 14 иностранных наёмников, участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что также в результате удара ВС РФ были ранены восемь наёмников.

По сообщениям подполья, после утренних российских ударов восемь машин скорой помощи прибыли к отелям «Ривьера» и «Хелен», в которых располагались иностранные наёмники. В результате восемь военных увезли в госпиталь. А ещё не менее 14 военных увезли в сторону морга.

Ранее подполье сообщало о появлении в городе военных из Канады, США и других государств.

Читайте также:

В Николаеве повреждён объект теплогенерирующей инфраструктуры

В Евросоюзе не ожидают скорого завершения украинского конфликта

ВС РФ ищут слабые места в обороне ВСУ и ударяют по ним, сообщили на Украине
#вс рф
#всу
#наемники
#удар
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Blick: командиры ВСУ больше не верят в победу Украины над Россией
28 апреля 2024, 19:02

Фото: iStock/Tomas Ragina

Многие украинские командиры больше не верят в победу над Россией. Об этом пишет швейцарская газета Blick.
Корреспонденты издания опросили более 10 офицеров ВСУ и выяснили, что большинство из них имеют скептические или вообще пораженческие настроения.

Отмечается, что часть военнослужащих убеждены, что уже к октябрю этого года российская армия возьмёт контроль над всем Донбассом. После этого конфликт, вероятнее всего, будет заморожен.

По словам офицеров, ВСУ не смогут одержать победу из-за нехватки личного состава, запоздалой военной помощи от Европы и США, а также личности главкома ВСУ Александра Сырского, которого назвали мясником.

Кроме того, причиной вероятного поражения украинской армии является нехватка боеприпасов у военных, которые находятся непосредственно на линии боевого соприкосновения.

Читайте также:

Стало известно, когда ВС РФ возьмут под контроль весь Донбасс

Украинцы не хотят возвращаться на родину и вступать в ВСУ, пишет The Telegraph

В Евросоюзе не ожидают скорого завершения украинского конфликта
#украина
#всу
#россия
#вс рф
#сво
#победа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Хинштейн: еще одному иностранному добровольцу из ОБТФ «Каскад» не дают гражданство РФ
28 апреля 2024, 19:02

Фото: iStock/Anna_Anikina

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн написал в своём Telegram-канале, что с ним связался еще один иностранный доброволец из ОБТФ «Каскад», которому не дают российское гражданство.
По словам депутата, этому бойцу так же, как и другим иностранным добровольцам из этого разведбатальона, на родине грозит тюремное заключение по статье «наёмничество».

Хинштейн вновь напомнил о готовящемся законопроекте, который запрещает выдачу иностранных граждан, защищающих интересы России в зоне специальной военной операции на Украине. Он также добавил, что дела добровольцев из «Каскада» не терпят отлагательств.

Хинштейн заключил, что берет ситуацию на личный контроль.

Ранее сообщалось, что сербский доброволец Александр Йокич, защищающий Донбасс с 2021 года и участвовавший в боях за Мариуполь и под Угледаром, пожаловался на отсутствие выплат за два ранения, которые были получены в ходе специальной военной операции на Украине.

Читайте также:

Боец СВО из Сербии пожаловался на отсутствие выплат за ранения

Forbes: удары по инфраструктуре лишают Украину возможности снабжать ВСУ дронами

Украинский журналист Цаплиенко: под Часов Яр переброшен спецназ ГУР Украины
#контроль
#операции
#донбасс
#сво
#всу
#мариуполь
#украина
#солдаты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, когда ВС РФ возьмут под контроль весь Донбасс
Blick: ВС РФ возьмут под контроль весь Донбасс к октябрю 2024 года
28 апреля 2024, 18:53

Фото: iStock/macky_ch

Российские войска могут взять под контроль весь Донбасс к октябрю 2024 года. Об этом пишет издание Blick.
Отмечается, что в украинской армии в настоящее время наблюдается возрастание пессимистичных настроений, несмотря на военную помощь со стороны Соединённых Штатов.

Кроме того, ВСУ сталкиваются с серьёзными проблемами на фронте. В первую очередь, из-за нехватки живой силы и отсутствия боеприпасов.

Также участились случаи отказа украинских военных выполнять приказы командования. Солдаты отказываются идти в бой, выражают протест, сбегают со своих позиций, позволяя российским военным продвигаться вперёд. За это их приходится расформировывать.

На фоне всех этих проблем офицеры ВСУ ожидают, что мощная российская армия возьмёт Донбасс уже в октябре этого года.

Читайте также:

В Евросоюзе не ожидают скорого завершения украинского конфликта

Главком ВСУ Сырский сообщил об отступлении ВСУ из трёх сёл в ДНР

Украинцы не хотят возвращаться на родину и вступать в ВСУ, пишет The Telegraph
#вс рф
#всу
#донбасс
#россия
#украина
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинцы не хотят возвращаться на родину и вступать в ВСУ, пишет The Telegraph
28 апреля 2024, 18:27

Фото: iStock/Daria_Serdtseva

Граждане Украины, переехавшие в страны Запада, не хотят возвращаться на родину и вступать в ряды ВСУ. Об этом пишет издание The Telegraph.
В статье отмечается, что украинцы не вернутся на родину. Чем дольше идёт конфликт и чем больше принимается законов, ограничивающих людей и угрожающих их жизни, тем больше люди ненавидят Украину и её правительство. Они не понимают, ради чего им возвращаться и идти на фронт.

Опрошенные изданием украинцы, проживающие в Европе, заявляют, что Украина недостойна самопожертвования.

Также новый закон о мобилизации вызвал недовольство у украинцев, которые проживают в западных странах много лет. Это связано с тем, что их теперь вряд ли выпустят из страны, если они прибудут на Украину для продления истёкшего паспорта.

Читайте также:

Украинцы послали сотрудников польского МФЦ за отказ выдавать им документы

В Раде предложили проживающим за рубежом украинцам отказаться от гражданства

Украинцам призывного возраста в Польше вынесли серьёзное предупреждение
#украина
#жители
#гражданство
#европа
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Евросоюзе не ожидают скорого завершения украинского конфликта
Боррель: Запад должен продолжать оказывать военную помощь Киеву
28 апреля 2024, 18:15

Фото: iStock/artJazz

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что не ожидает скорого окончания конфликта на Украине. Об этом он заявил в ходе конференции Всемирного экономического форума по глобальному сотрудничеству, экономическому росту и энергетике для развития.
По его словам, европейские власти должны продолжать оказывать военную помощь Украине, даже несмотря на то, что это сильно ударяет по бюджетам стран Европы.

Боррель подчеркнул, что в начале конфликта Евросоюз обязался помогать Киеву, поэтому поддержка должна продолжаться до тех пор, пока украинские войска не смогут самостоятельно оказывать сопротивление и пока президент России Владимир Путин не решит остановить конфликт.

Политик заявил, что конфликт будет продолжаться как минимум до выборов в США, которые назначены на ноябрь.

Он добавил, что европейцы не будут умирать за Донбасс, но они могут оказывать помощь, чтобы украинцы не умирали за Донбасс езё дольше.

Читайте также:

В Германии раскрыли истинную причину отказа ВСУ от танков Abrams

Россия доказала уязвимость переданных США Украине ракет

Главком ВСУ Сырский сообщил об отступлении ВСУ из трёх сёл в ДНР
#евросоюз
#украина
#конфликт
#помощь
#всу
#жозеп боррель
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинский журналист Цаплиенко: под Часов Яр переброшен спецназ ГУР Украины
28 апреля 2024, 18:11

Фото: iStock/zabelin

Для сдерживания прорыва ВС России под Часовым Яром в ДНР переброшен спецназ Главного управления разведки Украины. Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале.
Цаплиенко написал, что подразделения ГУР были переброшены под Часов Яр порядка двух недель назад. Их задача заключается в обороне населенного пункта и сдерживание продвижения российских сил в сторону Краматорска, Константиновки, Дружковки и Славянска, добавил журналист.

По словам Цаплиенко, ситуация на данном участке линии боевого соприкосновения похожа на начало украинского противостояния. В феврале 2022 года украинские специальные подразделения разведки были задействованы для обороны границы и населенных пунктов Киевщины и Харьковщины.

Читайте также:

Главком ВСУ Сырский признал успехи российских сил на нескольких направлениях в зоне СВО

Минобороны: ВС РФ ударили по складам с беспилотниками ВСУ под Днепром

Forbes: удары по инфраструктуре лишают Украину возможности снабжать ВСУ дронами
#журналист
#всу
#вс рф
#украина
#специалисты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф