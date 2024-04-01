Танки Т-80 и БПЛА освобождают пути для штурмовиков на донецком направлении

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Экипажи танков Т-80 и операторы ударных беспилоников обеспечивают продвижение штурмовых групп «Южной» группировки войск на донецком направлении спецоперации. Об этом сообщает Минобороны России.
«Танкисты и операторы беспилотной летательной авиации 1-го армейского корпуса ежедневно выполняют задачи по огневой поддержке штурмовых подразделения "Южной" группировки войск и уничтожению пехоты противника в опорных пунктах», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
При этом обеспечивается работа бронетехники, которая расчищает дорогу для штурмовиков.
На донецком направлении разведка РФ заметила движение групп ВСУ. Тогда экипажи танков Т-80 совместно с операторами дронов сразу же ударили по опорному пункту противника, уничтожив украинских военных и их боевую технику.
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