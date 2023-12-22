«Вся лестница была в крови»: Чудом выжившие рассказали об ужасах расстрела в Праге

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Свидетели рассказала о страхи и панике, которые охватили Прагу из-за стрельбы в здании Карлова университета. Очевидцы рассказали про моменты паники, бегство людей и первой реакции на трагедию, в которой погибли 14 человек, а 25 получили ранения. Об этом пишет «Лента.ру».
Вечером 21 декабря в Праге 24-летний студент Давид Козак начал стрелять в здании философского факультета Карлова университета.
Гражданин Греции, Антонис Ангелидис, рассказал, как они с женой проезжали мимо места стрельбы. Ангелидис сказал, что с самого начала было понятно, что случилось что-то серьезное, ведь он услышал звук сирены скорой помощи.
Владелец ресторана, Аарон Гюнсберг, сначала подумала, что их атакует ХАМАС и выбежал из заведения. Его дочь, студентка университета, была на занятиях в момент инцидента. Он отметил, что переживал за ее безопасность, но с ней все было в порядке.
Профессор университета, Сергей Медведев*, рассказала, как силовики ворвались в здание, после чего студенты спрятались в ожидании инструкций.
«Суть в том, что все студенты, которые со мной были, они в безопасности. Мы вышли. Но, конечно, ужасно, что (..) вся лестница была в крови», — рассказал профессор.
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*признан в России иноагентом
Алина Юрчак