«Вся в крови, худая, как тень»: самарец месяцами избивал пожилую мать, на пенсию которой жил
Житель Самары месяцами избивал пожилую мать из-за пенсии
Жителя Самары подозревают в многократном избиении собственной матери. В отношении него возбуждено дело по статье об истязании. Об этом сообщает региональный следком.
О происходящем стало известно после публикации в социальных сетях. По версии следствия, мужчина систематически избивал 86-летнюю родительницу. Сама пострадавшая не могла обратиться к медикам, поэтому на помощь приходили соседи, которые вызывали скорую на адрес.
Как отмечает kp.ru, именно жильцы дома написали о проблемах семьи. По их словам, сын пожилой женщины на протяжении нескольких месяцев поднимал на нее руку. Сам он изрядно выпивает и живет на ее пенсию.
«Вся в крови, худая, как тень. Моя дочь-школьница рыдала, увидев бабушку в таком состоянии. Мы с мамой еле оттащили ее сына, закрылись и вызвали скорую», – рассказала очевидица.При этом, утверждают местные, дебошира не раз задерживали, но вскоре отпускали. Пенсионерка не снимала побои, так как «не было сил бороться за собственную безопасность».