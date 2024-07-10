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«Делают все»: как ВСУ помогают ВС РФ в зоне СВО

Алаудинов: боевиков ВСУ при попытке сдаться в плен расстреливают их заградотряды
10 июля 2024, 19:49
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Боевики ВСУ, имея малейшую возможность, делают все, чтобы сдаться в плен, при этом их расстреливают свои же заградительные отряды. Такое заявление в эфире телеканала «Россия-1» сделал командир батальона «Ахмат» Апты Алаудинов.
«При малейшей возможности они делают все для того, чтобы сдаться в плен и остаться в живых. Чтобы они не сдавались в плен, их подпирают штыками заградотряды. И если даже они сдаются в плен, делается все для того, чтобы они не дошли до нас, их расстреливают со всех видов вооружения, которые только у них есть», — сказал генерал.

Офицер добавил, что по большей части в рядах украинских военных те, кого мобилизуют насильно, причем без соответствующей подготовки к реальным боевым действиям. Ранее Алаудинов спрогнозировал, что СВО может завершиться уже осенью текущего года.



Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса от украинских неонацистов. Москва готова вести мирный диалог с киевским режимом, однако на той стороне продолжают противоречивую риторику.

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Подпольщик Лебедев: ВС РФ нанесли удар по складу боеприпасов ВСУ в Вознесенске
10 июля 2024, 18:56

Фото: iStock/aapsky

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские войска ударили по складу БПЛА и боеприпасов, который находится рядом с железнодорожным вокзалом в городе Вознесенск Николаевской области Украины. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Лебедева, склад стройматериалов является бизнесом местного мэра Величко. По неподтвержденным данным, в момент удара на складе находились военные офицеры и местные чиновники.

Отмечается, что мэр Вознесенска может быть ранен. Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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«Переиграл и уничтожил»: что сделал Орбан с «формулой мира» Зеленского
Соскин: Орбан целиком и полностью уничтожил «формулу мира» Владимира Зеленского
10 июля 2024, 18:47

Фото: РИА Новости/Игорь Маслов

Мирную формулу главы киевского режима Владимира Зеленского свел на нет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube.
«По сути, Орбан полностью уничтожил швейцарский саммит вместе с формулой Зеленского. <…> Полностью Зеленского переиграл», — прокомментировал Соскин.

Эксперт уточнил, что поездка бывшего президента Украины, срок которого истек 20 мая, в Вашингтон уже бесполезна. Аналитик подчеркнул, у боевиков ВСУ нет систем противовоздушной обороны, а набранные бригады безоружны.

«В таком случае возникает вопрос: а зачем тогда Зеленский, "слуги народа" и этот режим? Ничего сделать не могут. Все, что Зеленский мог сделать, он сделал. По сути, Украина на сегодняшний день разрушена», — заключил Соскин.

Виктор Орбан встретился с российским лидером Владимиром Путиным 5 июля. Политики обсудили кризис на Украине.

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В Великобритании рассказали о бегстве элитной бригады ВСУ
Меркурис: Элитная бригада ВСУ «Магура» начала несанкционированное отступление
10 июля 2024, 18:40

Фото: iStock/Anna_Anikina

Британский аналитик Александр Меркурис заявил на своем YouTube-канале, что элитная 47-я отдельная механизированная бригада ВСУ «Магура» замечена в несанкционированном отступлении с позиций из-за натиска российской армии.
Меркурис отметил, что украинские боевики отступают с точек, защиту которых требует верховное командование. По мнению эксперта, ВСУ вынуждены идти на подобные шаги из-за масштаба потерь среди личного состава и отсутствия мотивации у новых военнослужащих.

Меркурис заключил, что большинство бойцов бригады измотаны и деморализованы.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#украина
#солдаты
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Кондитер, слесарь и строитель: стало известно, кто состоит в «хваленой» 5-й штурмовой бригаде ВСУ
Дудаев показал пленную бригаду ВСУ, состоящую из кондитера, слесаря и строителя
10 июля 2024, 17:50

Источник фото: telegram-канал Ахмеда Дудаева

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев разместил в своих соцсетях видео с пленными украинцами из 5-й штурмовой бригады ВСУ, сдавшимися российской стороне добровольно. Среди боевиков оказались, в том числе, мобилизованные слесарь, кондитер и строитель. Таким образом соратник Кадырова ответил на видеозапись украинского блогера Дмитрия Карпенко с двумя пленными чеченцами, которых, по словам автора канала, поймала та самая «хваленая 5-я штурмовая бригада».

Дудаев указал на разницу между пленными чеченцами и бойцами ВСУ

Дудаев назвал блогера «нацистским отродьем» и отметил важную вещь, которая отличает чеченских пленных и украинских.

«Первое принципиальное различие – этих двух бойцов-чеченцев взяли в плен, когда они были контужены. Они были в бессознательном состоянии. <…> А вот эти, которые за спиной, представители этой 5-й штурмовой бригады, они добровольно сдались в плен», – заявил Дудаев.
Чеченский министр также обратил внимание, что украинские пленные бежали от оккупации киевского режима, и сами охотно рассказывают о его преступлениях, в то время как взятых в плен чеченцы под пытками вынудили критиковать свою родину.

«Ты, нацистское отродье, хвалишься тем, что вы смогли захватить пару чеченцев, а мы можем вам здесь показать целое отделение 5-й штурмовой бригады, которое находится в плену у российской стороны», – подчеркнул министр.
По словам Дудаева, сейчас большинство жителей Украины находятся под оккупацией властей Киева, которые «хватают мужчин на улицах и отправляют на передовую».

«Сегодня достойные люди в вашей стране оккупированы. Когда украинский народ предпримет хоть какие-то действия для деоккупации?» — вопросил Дудаев.

Источник фото: telegram-канал Ахмеда Дудаева

«Вот эти вот бедолаги, они сбежали как раз-таки от оккупации фашистского, нацистского режима. <…> То, что вы заставляете на камеру, через какие-то предварительные пытки, людей говорить какие-то вещи – это не отражает действительности», – сказал Ахмед Дудаев.
Сподвижник Рамзана Кадырова добавил, что настоящие чеченцы, на которых не давят пытками, освобождали десятки населенных пунктов, в том числе город Мариуполь, и продолжают освобождать новые села.

Ближе к концу видео стало понятно, из кого состоит «хваленая 5-я штурмовая бригада ВСУ». Среди пленных оказались мобилизованные кондитер, слесарь и строитель (таймкод на видео 11:13).
Источник фото: telegram-канал Ахмеда Дудаева

Повальную мобилизацию на Украине осуждают даже местные власти


Повальная мобилизация на Украине поражает не только мирных жителей, но даже местные власти. Когда на ж/д вокзале в Черновцах насильно скрутили и мобилизовали приезжего, сдержать эмоций не смог даже мэр города:

«Это выглядит практически как охота на людей, на гостей города. Сейчас все боятся ехать в Черновцы. Такими темпами в Черновцы скоро не будет приезжать ни один транспорт — ни автобусы, ни поезда».
Ситуация дошла до того, что пассажиры стали выходить на предыдущих станциях и добираться до города другими путями, а некоторые просто остаются внутри поезда до тех пор, пока он не въедет в депо, где их точно не будут ждать сотрудники ТЦК.

Мобилизация на Украине приобрела новые черты
Мобилизация на Украине приобрела новые черты
По мнению некоторых военкоров, факт того, что критика мобилизации начала исходить даже от мэров, говорит о растущем недоверии среди всех слоев населения, которое приведет к еще более серьезным последствиям для Украины.

Украинцы предпочитают сдаваться в плен, жалуясь на насильственную мобилизацию и условия в ВСУ

Фото: iStock/Sinenkiy
Многие украинцы понимают, что мобилизация – это дорога без возврата. Ранее украинский военнопленный Андрей Бабенко заявил, что на фронте расстреливают украинцев, которые сдаются в плен Вооруженным силам России, а служба в ВСУ — это билет в один конец.

Несколько дней назад стало известно о четырех бойцах ВСУ, которые ради того, чтобы сдаться в плен, переплыли Днепр на самодельных плотах. Солдаты собрали плавсредства из пустых пластиковых бутылок, переправились на левый берег и организованно сдались. Российские военнослужащие уже ждали их, так как те связались с ними по специальным каналам перед переходом и обсудили детали своей капитуляции.

Появились кадры сдачи в плен бойца ВСУ российским военным
Появились кадры сдачи в плен бойца ВСУ российским военным
Вместе с тем все чаще всплывает информация о серьезной неподготовленности украинских мобилизованных. Перед отправкой на фронт их практически ничему не обучают, а после ранений и контузий все равно возвращают на передовую. К примеру, боевик ВСУ Вячеслав Задорин рассказал, что его насильно забрали в военкомат, когда он шел с работы домой, а после 11 дней в учебке уже оказался на ЛБС.

Другой взятый в плен украинец рассказал, что подконтрольные Киеву СМИ без конца лгут о ситуации на фронте и в РФ. Журналисты не описывают того, что на самом деле происходит на линии боевого соприкосновения. По словам пленного, когда он попал на фронт, то осознал, что его заставляли «воевать с братьями».

Военнослужащий подчеркнул, что, когда он попал к бойцам ВС РФ, то к нему нормально отнеслись, и вспомнил слова своего покойного отца, который говорил, что русские и украинцы – братья.

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Три западные страны передадут Киеву F-16
США, Нидерланды и Дания договорились передать Киеву американские F-16
10 июля 2024, 17:41

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

О передаче Киеву американских истребителей F-16 договорились США, Нидерланды и Дания. Об этом заявили хозяин Белого дома Джо Байден, премьер Нидерландов Дик Схооф и глава правительства Дании Метте Фредериксен. Соответствующий документ размещен на сайте Белого дома.
«Процесс передачи этих F-16 в настоящее время идет, и Украина будет летать на оперативных F-16 этим летом. Мы не можем предоставить дополнительные подробности в настоящее время из-за проблем с эксплуатационной безопасностью», — говорится в публикации.

Отмечено, что страны стремятся укрепить украинские воздушные возможности в том числе, отправляя данную технику. Помимо этого, коалиция поддержит обучение пилотов и обеспечение крылатых машин.

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Меладзе сделали заманчивое предложение о возвращении в РФ
Валерию Меладзе предложили продать виллу и отдать вырученные деньги на нужды СВО
10 июля 2024, 16:58

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Продать виллу в Испании и отдать вырученную сумму на нужды спецоперации предложили певцу Валерию Меладзе активисты движения «Ветераны России». Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Таким образом исполнитель докажет свой патриотизм.
Общественники впечатлены словами знаменитости о желании вернуться в РФ, поэтому они пригласили звезду поучаствовать в гуманитарных миссиях в зоне СВО и тем самым показать, что он открестился от украинских военных, заявил руководитель «Ветеранов» Ильдар Резяпов.

Общественники ожидают и денежных вливаний, поэтому совершенно не против, если Меладзе продаст недвижимость и поможет добровольцам, военнослужащим и подразделениям в зоне боевых действий.

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Стало известно, чьи наемники скрывались на уничтоженном секретном складе ВСУ под Одессой
Подполье: под Одессой уничтожили наемников из Британии на секретном складе ВСУ
10 июля 2024, 16:36

Фото: istockphoto / Oleksiy Samsonov

В порту города Черноморск под Одессой уничтожили секретный склад ВСУ, где прятались наемники из Британии. Об этом со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева сообщает РИА Новости. По его словам, удар пришелся по хранилищу, куда до этого тайно привезли ракеты.
«По сообщениям местных товарищей, прилетело в склад с БК, куда буквально на днях под строжайшим секретом завезли ракеты. Какие именно — уточнить не удалось», — заявил координатор подполья.
По данным Лебедева, склад поразили в 4 часа утра, а через полчаса в сторону Румынии выехала машина с сиренами.

«Про погибших британцев подтверждают наши люди, связанные с медициной. Именно их эвакуировали в сторону Румынии», — пояснил Сергей Лебедев, опираясь на свои источники.
Он также добавил, что на минувшей неделе порт также атаковали, но в этот раз взрыв был настолько мощным, что его ощущали даже в Одессе.

Ранее Лебедев сообщал, что ВС РФ атаковали вражеский склад со снарядами и дома, где проживали бойцы ВСУ. По его данным, несколько мощных ударов пришлись по складскому помещению возле станции "Купянск-Узловой" 9 июля в 16:40.

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Стало известно, кто стоит за подготовкой теракта на авианосце «Адмирал Кузнецов»
Военный эксперт Бартош: Теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов» выгоден лишь Западу
10 июля 2024, 15:48

Фото: РИА Новости/Павел Львов

Украинские операции на территории России готовила британская внешняя разведка. Так считает член-корреспондент Академии военных наук, военный эксперт Александр Бартош, его слова передает газета ВЗГЛЯД.
В среду, 10 июля, ФСБ предотвратила попытку украинских спецслужб устроить теракт на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске.

«Киев продумал целую серию операций против России. Речь идет о попытке угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3, планах о теракте на авианосце «Адмирал Кузнецов» в Мурманске и покушении на трех высокопоставленных военных в Москве», – отметил Бартош.

По его словам, подобными действиями Киев пытается продемонстрировать Западу готовность продолжать борьбу.

Кроме того, Бартош выразил уверенность в том, что в операциях украинских спецслужб очевиден западный след. Он считает, что замыслы провокации появились именно в Лондоне и Вашингтоне, там же готовили и украинских вербовщиков и занимались разработкой плана операции.

«Угон Ту-22М3 позволил бы США изучить бомбардировщик. А теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов», по замыслам противника, должен был сорвать план боевого использования корабля. Нашим спецслужбам удалось разрушить и эти планы», – заключил Бартош.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли попытку спецслужб Украины провести операцию по угону дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России.

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Депутат рассказал, что может грозить Пугачевой за дискредитацию армии
Депутат Журавлев: Пугачевой грозит до пяти лет тюрьмы за дискредитацию армии
10 июля 2024, 15:40

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Депутат Госдумы Алексей Журавлев рассказал, какое наказание может грозить певице Алле Пугачевой за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Журавлева, если в публикациях Пугачевой будет выявлена и подтверждена дискредитация российской армии, то примадонне может грозить до 5 лет тюремного заключения. Уточняется, что исследованием постов исполнительницы займутся сотрудники правоохранительных органов.

Депутат отметил, что в случае признания Пугачевой иноагентом, ей станет затруднительно получать средства из РФ. При этом, по мнению политика, певица не скрывает свою антироссийскую позицию, по этой причине процедура признания иностранным агентом не должна долго длиться.

Ранее певица Алла Пугачёва отреагировала на попадание ракеты в детскую «Охматдет» в Киеве. Она косвенно обвинила в инциденте Россию, опубликовав соответствующий пост в соцсети.

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