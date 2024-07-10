«Делают все»: как ВСУ помогают ВС РФ в зоне СВО

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев разместил в своих соцсетях видео с пленными украинцами из 5-й штурмовой бригады ВСУ, сдавшимися российской стороне добровольно. Среди боевиков оказались, в том числе, мобилизованные слесарь, кондитер и строитель. Таким образом соратник Кадырова ответил на видеозапись украинского блогера Дмитрия Карпенко с двумя пленными чеченцами, которых, по словам автора канала, поймала та самая «хваленая 5-я штурмовая бригада».