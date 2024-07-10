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Боевики ВСУ, имея малейшую возможность, делают все, чтобы сдаться в плен, при этом их расстреливают свои же заградительные отряды. Такое заявление в эфире телеканала «Россия-1» сделал командир батальона «Ахмат» Апты Алаудинов.
«При малейшей возможности они делают все для того, чтобы сдаться в плен и остаться в живых. Чтобы они не сдавались в плен, их подпирают штыками заградотряды. И если даже они сдаются в плен, делается все для того, чтобы они не дошли до нас, их расстреливают со всех видов вооружения, которые только у них есть», — сказал генерал.
Офицер добавил, что по большей части в рядах украинских военных те, кого мобилизуют насильно, причем без соответствующей подготовки к реальным боевым действиям. Ранее Алаудинов спрогнозировал, что СВО может завершиться уже осенью текущего года.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса от украинских неонацистов. Москва готова вести мирный диалог с киевским режимом, однако на той стороне продолжают противоречивую риторику.
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