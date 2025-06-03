ФСБ задержала изготовившего мощную бомбу агента СБУ в Крыму

Фото: istockphoto/irene_rebrova

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму украинского агента, изготовившего мощную бомбу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 3 июня.



«Установлено, что житель Феодосии 1965 г. р. инициативно предложил свою помощь Службе безопасности Украины (СБУ) и был привлечен ее представителем к конфиденциальному сотрудничеству», — сказано в релизе ФСБ.


В ФСБ добавили, что злоумышленник по заданию куратора достал компоненты для взрывчатки из тайников, а затем собрал устройство, заложив его в тайник в Балаклавском районе Севастополя.

Открыто уголовное дело по статье о государственной измене и о незаконном хранении оружия. Следователи сейчас разбираются во всех деталях.
Никита Кротов

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