ФСБ задержала изготовившего мощную бомбу агента СБУ в Крыму
Сотрудники ФСБ задержали в Крыму украинского агента, изготовившего мощную бомбу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 3 июня.
«Установлено, что житель Феодосии 1965 г. р. инициативно предложил свою помощь Службе безопасности Украины (СБУ) и был привлечен ее представителем к конфиденциальному сотрудничеству», — сказано в релизе ФСБ.В ФСБ добавили, что злоумышленник по заданию куратора достал компоненты для взрывчатки из тайников, а затем собрал устройство, заложив его в тайник в Балаклавском районе Севастополя.
Открыто уголовное дело по статье о государственной измене и о незаконном хранении оружия. Следователи сейчас разбираются во всех деталях.