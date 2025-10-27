В Бийске водитель без прав на чужом авто въехал в столб, погибли 2 пассажирки

27 октября 2025, 08:47

Фото: Медиасток.рф

В Бийске произошла трагедия, когда девятнадцатилетний молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал чужой «Форд Фокус» и предложил подвезти незнакомцев. Об этом пишет РИА Новости.