В Бийске водитель без прав на чужом авто въехал в столб, погибли 2 пассажирки
В Бийске произошла трагедия, когда девятнадцатилетний молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал чужой «Форд Фокус» и предложил подвезти незнакомцев. Об этом пишет РИА Новости.
На скорости около 100 километров в час он не справился с управлением. Автомобиль съехал на обочину и врезался в электроопору.
В результате столкновения две пассажирки погибли на месте. Третий человек получил травмы и сейчас проходит лечение. Прокуратура Алтайского края, возглавляемая Антоном Германом, взяла под контроль расследование. Специалисты выясняют все обстоятельства инцидента.
