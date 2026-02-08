ВВС Израиля подняли в воздух из-за самолета одной из стран ЕС
Истребители ВВС Израиля подняли по тревоге для сопровождения самолета венгерской авиакомпании Wizz Air после подозрений на возможный инцидент в сфере безопасности. Об этом сообщает портал Ynet.
По данным издания, воздушное судно вылетело из аэропорта Бен-Гурион рядом с Тель-Авивом. Истребители сопроводили его обратно в авиагавань, где он без происшествий приземлился.
Предварительно отмечается, что поводом для проверки стало изображение на экране устройства одного из пассажиров. Сосед по месту решил, что оно может быть связанным с угрозой безопасности.
Как утверждают израильские авиационные власти, решение вернуть самолет приняли почти сразу после взлета, действуя по стандартным протоколам. В Управлении аэропортов Израиля заявили, что процедуры соблюдались, инцидент можно считать исчерпанным. После посадки проверка показала, что реальной угрозы не было.
Читайте также: