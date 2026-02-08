ВВС Израиля подняли в воздух из-за самолета одной из стран ЕС

08 февраля 2026, 21:48

Ynet: ВВС Израиля сопроводили самолет Венгрии в аэропорт Бен-Гурион

Фото: istockphoto/butenkow

Истребители ВВС Израиля подняли по тревоге для сопровождения самолета венгерской авиакомпании Wizz Air после подозрений на возможный инцидент в сфере безопасности. Об этом сообщает портал Ynet.