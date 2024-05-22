Взорвавшаяся пивная кега сломала челюсть 10-летнему мальчику в Томске — видео

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В Томске 12-литровая пивная кега взорвалась и сломала челюсть 10-летнему ребенку, пишет Mash.
Видео показывает Telegram-канал Mash.
По его данным, школьники обнаружили сосуд во дворе дома. Ребята начали по очереди бить его об асфальт.
В результате кега взорвалась и отскочила. Ребенок в больнице с черепно-мозговой травмой, рваными ранами лица и оскольчатыми переломами верхней челюсти и скулы.
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По его данным, школьники обнаружили сосуд во дворе дома. Ребята начали по очереди бить его об асфальт.
В результате кега взорвалась и отскочила. Ребенок в больнице с черепно-мозговой травмой, рваными ранами лица и оскольчатыми переломами верхней челюсти и скулы.
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Алёна Самарева