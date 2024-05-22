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Двадцать пострадавших на рейсе Singapore Airlines находятся в реанимации. Об этом передает агентство Франс Пресс.
«Двадцать человек с рейса Singapore Airlines, попавшего с сильную турбулентность и совершившего аварийную посадку в Бангкоке, находятся в реанимации», — говорится в сообщении.
В реанимации находятся граждане Австралии, Великобритании, Новой Зеландии, Малайзии, Новой Зеландии, Сингапура, Филиппин и жители Гонконга.
Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Air India совершил вынужденную посадку из-за пожара в двигателе. Все случилось 18 мая. Двигатель воздушного судна загорелся в небе через несколько минут после вылета. Экипаж объявил ЧС и решил вернуться в аэропорт. После приземления людей эвакуировали, пожар был оперативно потушен.
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Дарья Осипова