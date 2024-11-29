Взорвавшему дом из-за семейной ссоры жителю Ступина дали пожизненный срок

21 января 2021 года Кристина стала воплощением счастья. Говорят, её глаза буквально сияли от радости. Она наконец встретила мужчину своей мечты: заботливого, сильного и надёжного. Накануне молодожены устроили роскошное свадебное торжество в загородном клубе, пригласив на праздник всех родных и друзей. Всё было, как полагается: они разрезали свадебный торт, танцевали до поздней ночи, а в небо взлетали яркие фейерверки. Но уже спустя сутки после свадьбы молодая девушка стала вдовой. Подробности о трагедии расскажет «Радио 1».