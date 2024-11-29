Взорвавшему дом из-за семейной ссоры жителю Ступина дали пожизненный срок

Видео: пресс-служба СКР
Жителя города Ступино Алексея Зарубина приговорили к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Московской области.
Зарубин признан виновным в совершении общеопасным способом убийства шести человек, в том числе трёх детей, а также покушении на убийство четырёх человек и умышленном уничтожении чужого имущества.
В результате произошёл мощный взрыв, из-за которого обрушился подъезд многоэтажного жилого дома. Погибли шесть человек, в том числе, в том числе жена и двое детей осуждённого. Тяжёлые травмы получили ещё четверо жителей. Собственникам квартир был причинён серьёзный материальный ущерб.
Как отметили в ведомстве, сложность расследования заключалась в доказывании, а также в том, что Зарубин на всех этапах следствия выдвигал разные версии произошедшего.
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«Следствие и суд установили, что в апреле 2022 года мужчина из-за частых семейных ссор решил убить супругу и своих детей, инсценировав взрыв бытового газа. Для этого он заткнул одеялом вентиляционный канал, а утром 11 апреля открыл четыре газовые конфорки, отсоединил гибкую подводку подачи газа к плите, и, укрывшись в туалете, воспламенил газовоздушную смесь», – говорится в сообщении.
В результате произошёл мощный взрыв, из-за которого обрушился подъезд многоэтажного жилого дома. Погибли шесть человек, в том числе, в том числе жена и двое детей осуждённого. Тяжёлые травмы получили ещё четверо жителей. Собственникам квартир был причинён серьёзный материальный ущерб.
Как отметили в ведомстве, сложность расследования заключалась в доказывании, а также в том, что Зарубин на всех этапах следствия выдвигал разные версии произошедшего.
«Следователь проверял и опровергал их, поскольку эти версии не находили подтверждения. В основу обвинения и приговора легли собранные доказательства и заключения порядка 40 экспертиз», – сказали в СКР.В итоге Московский областной суд назначил Зарубину наказание в виде пожизненного лишения свободы.
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Лора Луганская