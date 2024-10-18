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Взрыв автомобиля в центре Луганска зафиксировал видеорегистратор

18 октября 2024, 14:50
Фото: iStock/trikolor

Фото: iStock/trikolor

Момент взрыва автомобиля в центре Луганска попал видеорегистратор, проезжавшей следом машины. Видео публикует Telegram-канал «Mash на Донбассе».
По данным издания, при взрыве погиб мужчина и пострадала женщина. Следком ЛНР уже возбудил уголовное дело.

Напомним, в центре Луганска днем 18 октября взорвался автомобиль, погиб мужчина и пострадала женщина. При ЧП повреждения получили еще два автомобиля. Все случилось на улице Оборонной возле ДК Строителей. Проезд перекрыли в обе стороны. Назначена взрывотехническая экспертиза.



Ранее сообщалось, что подозрительный предмет был обнаружен у припаркованного фургона на Большой Ордынке в центре Москвы. На место оперативно прибыли специалисты. Уточняется, что в целях проверки движение транспорта было ограничено.

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Москвич запутался в штанах и позвал на помощь спасателей
Житель Москвы надевал штаны, запутался и вызвал спасателей
18 октября 2024, 14:33

Фото: istockphoto/Dzurag

Житель Москвы запутался, пока надевал штаны, и решил вызвать на помощь спасателей. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Мужчина с Кустовской улицы пожаловался, что не может ни ходить, ни даже двигаться.
«Ноги засунул в руки и не могу вытащить. Не могу шевелиться и ходить», — таким образом описал свою проблему москвич.
В итоге к нему приехал наряд полиции и вызволил из заточения. Однако, по данным издания, через полчаса он опять позвонил по номеру «112» — его снова пленила одежда.

Ранее сообщалось, что девочка-квадробер в подмосковном Пироговском исцарапала сверстницу лезвиями вместо когтей исцарапала сверстницу. Со слов матери пострадавшей, ее дочь отлучилась на перемене в туалет, где ее повалила на пол нападавшая и стала царапать.

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«Беспробудно пили»: чем на самом деле отравились дети под Красноярском, как живут их родители и что шокировало врачей
18 октября 2024, 14:32

Фото: istockphoto/Pawel Kajak

21 сентября в больницу поселка Красная Сопка Красноярского края поступила семья из шести человек с тяжелым отравлением. Через два дня погибли четверо детей, а их родителей удалось спасти. Позже в подвале дома Виноградовых был найдены мертвые коты. В шерсти обоих животных были выявлены следы веществ, входящих в состав инсектицидов, обнаруженных в телах погибших детей. Следователи рассматривали разные версии случившегося: от отравления некачественными пельменями до смерти от химикатов, содержащихся в дихлофосе. Что на самом деле убило детей и как сейчас живут супруги Виноградовы расскажет «Радио 1».

Как живут Виноградовы после смерти детей


Виктория и Дмитрий Виноградовы закрылись от внешнего мира. Сестра Дмитрия Ирина рассказала, что местные жители объединились вокруг семьи и оказали значительную поддержку, организовав сбор средств на похороны детей.


Версии следствия

Кухня Виноградовых, где ужинали отравившиеся дети (Фото: телеграм-канал прокуратуры Красноярского края)

Следователи изучили множество различных версий произошедшей трагедии, включая самые неожиданные сценарии, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова.

«Предположений было очень много, мы опровергали их по частям. Рассмотрели практически все варианты и одновременно проводили экспертизы», — пояснила она.

Арбузова отметила, что изначально основной версией считалось отравление пищей. Следователи обратили внимание на тот факт, что после ужина Дмитрий сжег упаковку от купленных пельменей. Однако эта версия довольно быстро отпала: выяснилось, что в этом не было злого умысла, так как Виноградовы регулярно утилизировали мусор.

Кроме того, представитель СК уточнила, что пельмени были не в заводской упаковке, а в обычном пакете из пластика. Эксперты установили, что один из погибших детей ел другую еду. Позднее проверка подтвердила, что продукты не содержали никаких токсичных веществ. По словам Арбузовой, следователи приняли новую гипотезу: в пельмени и курицу могли быть добавлены ядовитые вещества в ходе приготовления. В числе рассматриваемых опасных «ингредиентов» даже упоминалось средство для борьбы с мухами, но Роспотребнадзор опроверг и эту версию.

«Насильно и специально»: признание отца, отравленных под Красноярском детей, результаты экспертизы
«Насильно и специально»: признание отца, отравленных под Красноярском детей, результаты экспертизы

Сначала следственные органы узнали, что владельцы жилья применяли дымовую шашку для борьбы с грызунами. Дмитрий Виноградов подтвердил это на допросе, однако уточнил, что последний раз обрабатывал подвал еще до случая отравления — осенью 2023 года. Следователи также тщательно проверили все предметы и продукты, которыми пользовались члены семьи, а также тела погибших котов. Даже воду отправили на анализ, поскольку высказывалась версия о ее ненадлежащем качестве. Тем не менее, это предположение было отвергнуто.

В конечном итоге на экспертизу был доставлен дихлофос, найденный в доме Виноградовых. Его состав совпал с веществом, обнаруженным в организмах умерших детей.

«Сейчас версия, связанная с дихлофосом, у нас на первом месте», — подытожила следователь.

В поддержку этой гипотезы выступают и показания отца, который на допросе сообщил о проблемах с вентиляцией в доме. Он ранее подтвердил, что применял дихлофос для борьбы с мухами, распыляя средство во всех комнатах, в то время как вся семья находилась на улице, и после этого дом не проветривался.

Арбузова отметила, что окончательная картина событий станет ясна в 20-х числах октября, когда завершаются все назначенные экспертизы.

«Всего «Было запланировано 35 экспертиз, и обычно результаты готовы в течение месяца», — отметила она.

Кроме того, представитель СК уточнила, что в скором времени Виктории и Дмитрию Виноградовым предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу, которую отложили, чтобы родители смогли похоронить детей и восстановиться после утраты.


Что говорят соседи о семье Виноградовых

Обстановка в квартире семьи Виноградовых (Фото: телеграм-канал прокуратуры Красноярского края)

Что касается информации о родителях погибших, то семья Виноградовых действительно была благополучной, не находилась на учете и не вызывала беспокойства в органах опеки. Следователи опросили учителей и воспитателей, которые общались с детьми, и все они положительно отзывались о семье.

«К семье не было никаких претензий. Дети всегда были хорошо обеспечены и вели себя правильно», — говорили педагоги.

Родственники и знакомые семьи также активно поддерживают безутешных родителей.

«Заявления о том, что Виноградовы беспробудно пили – неправда. Порядочная семья была», – настаивают они.
Сосед Виноградовых высказал сомнения относительно версии следствия о том, что дети могли быть отравлены дихлофосом. Его дочь является врачом и осматривала детей в момент, когда им стало плохо, но не обнаружила никаких признаков отравления химическими веществами.

«У них было чистое дыхание, при отравлении они бы задыхались, а здесь всё было в порядке. У них была рвота, но не было поноса, и, похоже, началось обезвоживание. Я не врач, но совершенно очевидно, что никто их не травил», — заявил он.

Мужчина также добавил, что в недоумении от произошедшего были даже врачи.

«Нужно поговорить с теми, кто из скорой помощи спасал детей. Даже врачи были в недоумении, как такое возможно: сразу шесть человек из одной семьи. Это действительно ужасно. Если бы это были пельмени, полдеревни оказались бы на больничной койке», — подытожил мужчина.

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#тела
#красноярский край
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В центре Луганска прогремел взрыв, есть жертвы
В центре Луганска взорвалась машина, один человек погиб
18 октября 2024, 14:15

Фото: istockphoto/RamonCast

В центре Луганска сегодня днем, 18 октября, взорвался автомобиль, погиб мужчина и пострадала женщина. Об этом сообщает портал «360». Отмечается, что повреждения получили еще два автомобиля.
По данным телеграм-канала «Mash на Донбассе», взрыв прогремел на улице Оборонной возле ДК Строителей. Проезд перекрыли в обе стороны.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Назначена взрывотехническая экспертиза.



Ранее появилась информация, что ресторатору, который пострадал при взрыва внедорожника Tank в Москве, вставили спицы в руку для срастания кости. Он и его шестилетний сын сейчас находятся в стабильном состоянии.

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Девочка-квадробер исцарапала сверстницу лезвиями вместо когтей в Подмосковье
Девочка-квадробер исцарапала сверстницу лезвиями вместо когтей в Пироговском
18 октября 2024, 14:04

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Лезвиями вместо когтей исцарапала сверстницу девочка-квадробер в подмосковном Пироговском, передает «360». Со слов матери пострадавшей, ее дочь отлучилась на перемене в туалет, где ее повалила на пол нападавшая и стала царапать.
Пострадавшей девочке оказали помощь в медпункте, обработав руки. Ее мама надеется, что в стране будут регулировать квадробику в общественном месте.

Квадробика — это современное увлечение, набирающее обороты. Люди двигаются на четвереньках, имитируя движения животных. Название происходит от «квадро» (четыре) и «аэробика». Увлекаются им в основном подростки и дети, но как показывает практика, взрослых квадробика тоже не обошла стороной. Во время занятий квадробикой также ​могут использоваться маски.

Недавно сообщалось, что в одной из красноярских школ был учитель-квадробер по физике. Позже он ушел в частное учебное заведение.

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#школьники
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Появились подробности о состоянии пострадавшего при взрыве авто в Москве
Пострадавший при взрыве авто ресторатор находится в стабильном состоянии
18 октября 2024, 13:52

Фото: iStock/peterscode

Ресторатору, который пострадал в результате взрыва СВУ на капоте машины в Москве, вставили спицы в руку для срастания кости. Он и его шестилетний сын сейчас находятся в стабильном состоянии. Об этом сообщает Shot.
По данным издания, Виктор никак не может поверить в то, что его бизнес-партнер Виталий Слободяник мог покушаться на его жизнь. Общие знакомые рассказали, что мужчины сотрудничают 19 лет. У них были хорошие отношения.

Также известно, что Виталий увлекается спортивной стрельбой и имеет много оружия, приобретенного на законных основаниях. Кроме того, он помогает СВО, возит гуманитарную помощь.

15 октября в юго-западном районе Москвы произошел взрыв внедорожника Tank, принадлежащего 44-летнему бизнесмену Виктору Мишачеву, который является совладельцем сети известных баров. На капоте его автомобиля неизвестные оставили бомбу, замаскировав её в пакет. В результате взрыва пострадал бизнесмен Мишачев, его сын и сосед.

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Сжегшего паспорт певца Шарлота* доставили в суд
Певца Эдуарда Шарлота* доставили в суд, ему грозит до шести лет колонии
18 октября 2024, 13:32

Эдуард Шарлот* (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

Певца Эдуарда Шарлота*, которого обвиняют по четырем статьям УК, доставили в Самарский областной суд. Об этом сообщает РИА Новости. Исполнителю грозит до шести лет колонии.
Шарлота* обвиняют в реабилитации нацизма, возбуждении ненависти, нарушении права на свободу совести и вероисповедания, а также уничтожении официального документа.

Поводом для уголовных дел в отношении певца стали видео, на которых он рвет георгиевскую ленту в форме символа Z и топчется на ней. На другом видеоролике голый Шарлот* пародирует песню «День Победы», прибивает к дереву фото патриарха Кирилла, военный билет и крест с распятием.

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Жительницу Подмосковья задержали с партией мефедрона
18 октября 2024, 13:04

Эдуард Шарлот* (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

Полицейские задержали в Лобне 41-летнюю жительницу Мытищ по подозрению в попытке сбыта наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Женщина выходила из лесополосы рядом с Физкультурной улицей. Её остановил полицейский патруль для проверки документов. Женщина заметно нервничала и вела себя подозрительно, поэтому её доставили в отделение. При личном досмотре в рюкзаке у женщины обнаружили три пакета, содержащие полтора килограмма кристаллического вещества. Экспертиза показала, что вещество является наркотиком мефедроном», — говорится в сообщении.
Женщина рассказала, что нашла «работу» через один из мессенджеров. Кураторы указывали ей, где забрать крупную партию наркотиков, после чего она должна была расфасовать наркотики на дозы для дальнейшего сбыта.

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Россиянин лишился заработанной за время СВО машины после романа с сотрудницей ФСИН
V1: житель Волгограда лишился заработанной на СВО машины после неудачного романа
18 октября 2024, 12:35

Фото: iStock/djedzura

Житель Волгограда Максим Красноперов лишился машины Renault Stepway, заработанной за время спецоперации, после неудачного романа с сотрудницей Федеральной службы исполнения наказаний. Об этом сообщает портал V1.
По словам мужчины, он переписал на экс-возлюбленную новый автомобиль. После этого чувства девушки остыли, возвращать подарок обратно она отказалась.

При этом работница ФСИН заявляет, что выплатила Красноперову всю сумму за машину. По заключенному между участником СВО и девушкой договору, авто «обошлось» ей всего в 900 тысяч рублей. Однако мужчина утверждает, что в реальности никаких денег не видел.

Бывший военный пытается оспорить законность подписанного им договора купли-продажи через судебную инстанцию.

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Маньячка за три дня убила троих людей без очевидного мотива
В Канаде задержали женщину, которая убила троих людей за три дня
18 октября 2024, 12:23

Фото: iStock/stacey_newman

В Канаде арестовали женщину, которая убила троих людей за три дня без очевидного мотива. Об этом пишет FOX News.
По данным издания, полицейские обнаружили три тела 1,2 и 3 октября. Первой нашли 60-летнюю женщину. Далее в парке на Ниагарском водопаде нашли 47-летнего мужчину с тяжелыми травмами, спасти его не удалось. Последней жертвой стал 77-летний бывший учитель. Его обнаружили раненого на парковке в Гамильтоне. Мужчину успели доставить в больницу, однако там он скончался от смертельных ножевых ранений.

Следователи связали все три убийства благодаря показаниям свидетелей, которые описали одну и ту же женщину. Тогда задержали 30-летнюю Сабрину Колдхар. Ее поймали в Берлингтоне, Онтарио.

Полиция считает, что мужчин Колдхар убила случайно, с женщиной же она была знакома. Ввиду отсутствия очевидных мотивов для убийства, задержанную считают маньячкой.

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