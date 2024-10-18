Взрыв автомобиля в центре Луганска зафиксировал видеорегистратор

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Момент взрыва автомобиля в центре Луганска попал видеорегистратор, проезжавшей следом машины. Видео публикует Telegram-канал «Mash на Донбассе».
По данным издания, при взрыве погиб мужчина и пострадала женщина. Следком ЛНР уже возбудил уголовное дело.
Напомним, в центре Луганска днем 18 октября взорвался автомобиль, погиб мужчина и пострадала женщина. При ЧП повреждения получили еще два автомобиля. Все случилось на улице Оборонной возле ДК Строителей. Проезд перекрыли в обе стороны. Назначена взрывотехническая экспертиза.
Ранее сообщалось, что подозрительный предмет был обнаружен у припаркованного фургона на Большой Ордынке в центре Москвы. На место оперативно прибыли специалисты. Уточняется, что в целях проверки движение транспорта было ограничено.
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Напомним, в центре Луганска днем 18 октября взорвался автомобиль, погиб мужчина и пострадала женщина. При ЧП повреждения получили еще два автомобиля. Все случилось на улице Оборонной возле ДК Строителей. Проезд перекрыли в обе стороны. Назначена взрывотехническая экспертиза.
Ранее сообщалось, что подозрительный предмет был обнаружен у припаркованного фургона на Большой Ордынке в центре Москвы. На место оперативно прибыли специалисты. Уточняется, что в целях проверки движение транспорта было ограничено.
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Элина Позднякова