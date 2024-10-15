Названа основная причина покушения на ресторатора Мишачева в Москве

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Следствие считает, что взрыв машины ресторатора мог быть связан с предпринимательской деятельностью пострадавшего. Об этом сообщает столичный СК.
15 октября в юго-западном районе Москвы произошел взрыв внедорожника Tank, принадлежащего 44-летнему бизнесмену Виктору Мишачеву, который является совладельцем сети известных баров. На капоте его автомобиля неизвестные оставили бомбу, замаскировав её в пакет.
Там уточнили, что следователи сейчас изучают записи с камер видеонаблюдения, опрашивают возможных свидетелей и проводят необходимые обыски.
В результате взрыва пострадали трое человек. Среди них — бизнесмен Мишачев, его сын и сосед, который в этот момент садился в свою машину, припаркованную рядом.
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«Следствием рассматриваются различные версии преступления. Приоритетной версией является предпринимательская деятельность потерпевшего», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Там уточнили, что следователи сейчас изучают записи с камер видеонаблюдения, опрашивают возможных свидетелей и проводят необходимые обыски.
В результате взрыва пострадали трое человек. Среди них — бизнесмен Мишачев, его сын и сосед, который в этот момент садился в свою машину, припаркованную рядом.
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Элина Позднякова