Взрыв газа в Ингушетии: пострадали пять человек
В Ингушетии произошел взрыв бытового газа в частном жилом доме. В результате инцидента пострадала многодетная семья.
Как стало известно «Известиям», пять человек, включая троих несовершеннолетних детей, госпитализировали в Сунженскую центральную районную больницу. На месте происшествия работают 11 сотрудников экстренных служб и три единицы техники. Специалисты выясняют причины и обстоятельства случившегося.
Ранее, 27 мая, на танкере у побережья Омана прогремел взрыв. По данным Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO), инцидент произошел в 60 морских милях (около 111 км) к востоку от Маската.
Капитан судна сообщил о внешнем взрыве с левого борта в кормовой части у ватерлинии. Из-за повреждений произошла утечка топлива в воду, однако экипаж и само судно не пострадали.
