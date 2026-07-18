Взрыв и крупный пожар произошли на базе отдыха в Подмосковье, есть пострадавшие

18 июля 2026, 05:45

SHOT: Взрыв и пожар произошли на базе отдыха в Подмосковье, пострадали две женщины

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Московской области на территории базы отдыха прогремел взрыв, после которого вспыхнул пожар. Предварительно, два человека пострадали. Об этом пишет Telegram-канал SHOT, публикуя кадры с места происшествия.