Взрыв и крупный пожар произошли на базе отдыха в Подмосковье, есть пострадавшие
В Московской области на территории базы отдыха прогремел взрыв, после которого вспыхнул пожар. Предварительно, два человека пострадали. Об этом пишет Telegram-канал SHOT, публикуя кадры с места происшествия.
Инцидент случился около половины первого ночи в Мытищинском районе, на базе отдыха «Троицкое». Очевидцы рассказали, что сначала услышали хлопок, а затем увидели яркое зарево и открытое пламя, охватившее один из корпусов. Огонь быстро перекинулся на соседние строения – по словам свидетелей, горели жилые домики эконом-класса и административные постройки.
Всего выгорело не менее трёх зданий. Пожарным удалось сбить пламя только к 03:50, площадь возгорания составила около 250 квадратных метров. Местные жители утверждают, что из одного помещения на носилках выносили двух женщин, однако точных сведений об их состоянии пока нет.
Причины возгорания в настоящий момент не установлены. По одной из версий, взрыв мог произойти из-за неисправного газового баллона, по другой – из-за проблем с проводкой. Официальных комментариев относительно случившегося еще не поступало.
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