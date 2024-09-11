В Белгородской области из-за вмешательства сошел с рельсов грузовой поезд

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В Белгородской области, на перегоне Волоконовка – Новый Оскол, произошел сход с рельсов грузового поезда вследствие вмешательства в работу железнодорожного транспорта.
Инцидент произошел 10 сентября в 23:17, сообщает Telegram-канал Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД). По предварительным данным, с рельсов сошли локомотив и несколько вагонов. Пострадавших в результате происшествия нет. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, выясняются обстоятельства произошедшего.
Для ликвидации последствий инцидента на ЮВЖД был создан оперативный штаб.
Последний аналогичный случай в регионе произошел в мае 2023 года, когда в Брянской области из-за подрыва взрывного устройства с рельсов сошел грузовой поезд. Тогда также обошлось без пострадавших.
Ранее сообщалось, что подозреваемые в деле о поставках некачественных сухпайков для российских войск могут скрыться за границей. В документах указано, что один из обвиняемых, Игорь Котельников, может попытаться покинуть страну, чтобы избежать следствия и согласовать свою позицию с соучастниками.
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Для ликвидации последствий инцидента на ЮВЖД был создан оперативный штаб.
Последний аналогичный случай в регионе произошел в мае 2023 года, когда в Брянской области из-за подрыва взрывного устройства с рельсов сошел грузовой поезд. Тогда также обошлось без пострадавших.
Ранее сообщалось, что подозреваемые в деле о поставках некачественных сухпайков для российских войск могут скрыться за границей. В документах указано, что один из обвиняемых, Игорь Котельников, может попытаться покинуть страну, чтобы избежать следствия и согласовать свою позицию с соучастниками.
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Елена Перлова