Три человека пострадали в результате атаки ВСУ на Краснодарский край
Обломки сбитых беспилотников упали на техническое судно в порту «Кавказ». Об этом сообщили в Телеграм-канале оперштаба Краснодарского края.
После падения фрагментов БПЛА на причальном комплексе начался пожар, который, как утверждается, быстро потушили. Все пострадавшие в момент удара находились на судне.
Вместе с тем возгорание произошло на Афипском НПЗ в Северском районе. По предварительной информации, пострадавших нет, однако повреждения получили технические установки.
Ранее стало известно об атаке ВСУ на Краснодарский край. Местные жители рассказывали о серии взрывов и вое сирены воздушной тревоги.
