Достижения.рф

На АЗС в Подмосковье произошел пожар, есть пострадавшие

На АЗС под Дмитровом произошел пожар, двое пострадали
Фото: телеграм/@mchs_mo

Два человека получили травмы при пожаре на автозаправке под Дмитровом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.



По данным канала, возгорание произошло в подмосковной деревне Дубки. У автомобиля, стоявшего рядом с автоцистерной, взорвалось колесо, после чего загорелся грузовик.

Ожоги получили кассир АЗС и водитель грузового автомобиля. Пострадавших госпитализировали.

Ранее в центре Москвы обрушилась арка. Инцидент произошел в районе станции метро «Фрунзенская», на улице Усачева. Предварительно, никто не пострадал.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0