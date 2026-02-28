На АЗС в Подмосковье произошел пожар, есть пострадавшие
На АЗС под Дмитровом произошел пожар, двое пострадали
Два человека получили травмы при пожаре на автозаправке под Дмитровом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, возгорание произошло в подмосковной деревне Дубки. У автомобиля, стоявшего рядом с автоцистерной, взорвалось колесо, после чего загорелся грузовик.
Ожоги получили кассир АЗС и водитель грузового автомобиля. Пострадавших госпитализировали.
