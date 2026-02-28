Ространснадзор проверяет Azur Air на фоне задержек рейсов

28 февраля 2026, 20:23

Ространснадзор проверяет компанию Azur Air на нарушения прав пассажиров

Фото: istockphoto/Dushlik

Ространснадзор инициировал проверку крупнейшего российского чартерного перевозчика Azur Air на фоне задержек рейсов. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.