Ространснадзор проверяет Azur Air на фоне задержек рейсов
Ространснадзор инициировал проверку крупнейшего российского чартерного перевозчика Azur Air на фоне задержек рейсов. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.
В публикации говорится, что из-за многочисленных нарушений в работе компании — включая регулярные задержки и возможные нарушения прав пассажиров (непредоставление положенных услуг при ожидании, сложности с возвратом денег) — по запросу Ространснадзора Генпрокуратура выдала требование о проведении внеплановой проверки. Она продлится до 5 марта.
Если факты подтвердятся, к Azur Air могут применить меры воздействия вплоть до ограничения действия сертификата. При этом в Ространснадзоре подчеркнули, что проверка не должна повлиять на выполнение запланированных рейсов.
Ранее, 24 февраля, сообщалось, что сотни россиян оказались вынужденными ждать вылета с тайского Пхукета. Рейс в Минеральные Воды, намеченный на 23 февраля, задержали на 33 часа из-за неисправности шасси у Boeing 767-300.
