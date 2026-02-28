Достижения.рф

Ространснадзор проверяет Azur Air на фоне задержек рейсов

Ространснадзор проверяет компанию Azur Air на нарушения прав пассажиров
Фото: istockphoto/Dushlik

Ространснадзор инициировал проверку крупнейшего российского чартерного перевозчика Azur Air на фоне задержек рейсов. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.



В публикации говорится, что из-за многочисленных нарушений в работе компании — включая регулярные задержки и возможные нарушения прав пассажиров (непредоставление положенных услуг при ожидании, сложности с возвратом денег) — по запросу Ространснадзора Генпрокуратура выдала требование о проведении внеплановой проверки. Она продлится до 5 марта.

Если факты подтвердятся, к Azur Air могут применить меры воздействия вплоть до ограничения действия сертификата. При этом в Ространснадзоре подчеркнули, что проверка не должна повлиять на выполнение запланированных рейсов.

Ранее, 24 февраля, сообщалось, что сотни россиян оказались вынужденными ждать вылета с тайского Пхукета. Рейс в Минеральные Воды, намеченный на 23 февраля, задержали на 33 часа из-за неисправности шасси у Boeing 767-300.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0