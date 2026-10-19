Взрыв прогремел на борту танкера в Ормузском проливе
В южной части Ормузского пролива танкер подорвался на морской мине. В результате в машинном отделении судна произошёл взрыв и начался пожар, проинформировали военно‑морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Согласно заявлению, опубликованному гостелерадио, судно, которое в КСИР называют «танкером‑нарушителем», столкнулось с морской миной, когда пыталось покинуть пролив. При этом, как утверждает иранская сторона, экипаж отключил все системы определения местоположения и навигации и не соблюдал установленные правила прохода через водную артерию.
Представители КСИР предупредили, что если суда в районе Ормузского пролива будут отключать навигационные и идентификационные системы, к ним применят решительные меры. В публикации не раскрываются ни название танкера, ни его принадлежность.
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