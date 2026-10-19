Взрыв прогремел на борту танкера в Ормузском проливе

19 октября 2026, 01:45

Танкер подорвался на морской мине в Ормузском проливе

Фото: iStock/funfunphoto

В южной части Ормузского пролива танкер подорвался на морской мине. В результате в машинном отделении судна произошёл взрыв и начался пожар, проинформировали военно‑морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР).