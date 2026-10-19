Взрыв в ливийском военном лагере унёс жизни семи человек
В городе Эз‑Завия (на западе Ливии) прогремел взрыв в военном лагере «Радар». Трагедия случилась во время проведения тренировок, информирует портал Libya Press.
Жертвами происшествия стали семь человек. Все они входили в вооружённые формирования, подконтрольные руководителю Службы противодействия угрозам безопасности Мухаммеду Бахруну. Среди раненых — чиновник, отвечающий за тюрьмы, находящиеся в зоне ответственности Бахруна. По свидетельствам очевидцев, мужчина получил тяжёлое ранение.
Эз-Завия, расположенная к западу от Триполи, имеет важное стратегическое значение. Здесь находятся крупнейший в регионе нефтеперерабатывающий завод и нефтяной порт. В последние месяцы город регулярно оказывается в эпицентре противостояния вооружённых группировок, борющихся за контроль над территорией. Из-за боевых столкновений неоднократно перекрывались дороги и нарушалась работа ключевых объектов инфраструктуры.
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