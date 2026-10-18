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Пожар вспыхнул в петербургской многоэтажке

В Петербурге ликвидировали возгорание в жилом доме
Фото: iStock/Vladimir Razguliaev

В Санкт‑Петербурге ликвидировали пожар в пятиэтажном жилом доме. Возгорание началось в двухкомнатной квартире, проинформировали в пресс-службе регионального управления МЧС.



Согласно полученным данным, на пятом этаже пламя охватило обстановку на площади 25 квадратных метров. Затем огонь распространился на кровлю здания.

В МЧС уточнили, что в 19:30 пожар удалось локализовать, а полностью ликвидировать возгорание удалось к 23:05. Сведения о псотрадвших в ведомство не поступали.

Для тушения привлекли 24 сотрудника МЧС и пять единиц техники. Сейчас специалисты выясняют причины происшествия.

Ранее пожар вспыхнул в Москве. Пламя охватило квартиру в одной из многоэтажек на Жулебинском бульваре.

Александр Огарёв

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