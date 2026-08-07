Взрыв прогремел на НПЗ в европейской стране

07 августа 2026, 19:05

Взрыв с пожаром произошли на НПЗ в Братиславе

Фото: iStock/Distortion Media

На нефтеперерабатывающем заводе Slovnaft в Братиславе загорелись нефтепродукты в резервуаре. Об этом сообщает словацкое агентство TASR со ссылкой на слова представителя НПЗ Люции Чорбовой.





По ее словам, повреждение емкости произошло во второй половине дня. Пострадавших, предварительно, нет.

«Пожарные постепенно берут ситуацию под контроль», — говорится в сообщении.