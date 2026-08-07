Взрыв прогремел на НПЗ в европейской стране
Взрыв с пожаром произошли на НПЗ в Братиславе
На нефтеперерабатывающем заводе Slovnaft в Братиславе загорелись нефтепродукты в резервуаре. Об этом сообщает словацкое агентство TASR со ссылкой на слова представителя НПЗ Люции Чорбовой.
По ее словам, повреждение емкости произошло во второй половине дня. Пострадавших, предварительно, нет.
«Пожарные постепенно берут ситуацию под контроль», — говорится в сообщении.Как передает телеканал Markiza, перед пожаром на предприятии прогремел взрыв. Ударная волна настолько сильной, что ощущалась в ближайших домах. При этом руководство НПЗ отчиталось, что огонь уже почти потушили. В настоящий момент причины происшествия расследует специально созданная комиссия экспертов.