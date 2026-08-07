Пятилетний ребенок выпал с 16 этажа в Казани и погиб
В Татарстане идет проверка по факту гибели пятилетнего ребенка, выпавшего из окна жилой многоэтажки в Казани. Об этом стало известно 7 августа.
По версии следствия, мальчик находился в помещении без присмотра взрослых, сообщили в прокуратуре. Забравшись на подоконник, он облокотился на противомоскитную сетку, которая не выдержала веса ребенка. Вместе с ней малыш рухнул вниз с большой высоты.
От полученных травм ребенок скончался на месте. Надзорное ведомство установит все обстоятельства произошедшего, а также даст оценку исполнению законодательства о профилактике детского травматизма. Семья характеризуется положительно, пишет «Татар-информ».
Ранее на юге Москвы трёхлетний мальчик выпал из окна на третьем этаже. Подробности в нашем материале.
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