BFMTV: взрыв прогремел на силиконовом заводе во Франции
Фото: iStock/RamonCast

Во Франции на предприятии по производству силикона прогремел взрыв. Пострадали как минимум четыре человека, передаёт телеканал BFMTV.



ЧП случилось на заводе в коммуне Сен‑Фонс (департамент Рона, восточная часть страны). В качестве предварительной версия причины происшествия специалисты рассматривают утечку водорода в лабораторной зоне предприятия.

По информации телеканала, к ликвидации последствий местные власти привлекли значительные силы, среди которых - 35 спасателей и 13 единиц специальной техники. Для обеспечения безопасности зону вокруг завода оцепили — радиус периметра составляет два километра. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

