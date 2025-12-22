22 декабря 2025, 23:53

BFMTV: взрыв прогремел на силиконовом заводе во Франции

Фото: iStock/RamonCast

Во Франции на предприятии по производству силикона прогремел взрыв. Пострадали как минимум четыре человека, передаёт телеканал BFMTV.