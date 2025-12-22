Взрыв прогремел на силиконовом заводе во Франции
Во Франции на предприятии по производству силикона прогремел взрыв. Пострадали как минимум четыре человека, передаёт телеканал BFMTV.
ЧП случилось на заводе в коммуне Сен‑Фонс (департамент Рона, восточная часть страны). В качестве предварительной версия причины происшествия специалисты рассматривают утечку водорода в лабораторной зоне предприятия.
По информации телеканала, к ликвидации последствий местные власти привлекли значительные силы, среди которых - 35 спасателей и 13 единиц специальной техники. Для обеспечения безопасности зону вокруг завода оцепили — радиус периметра составляет два километра. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.
