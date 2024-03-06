Взрыв прогремел под Воронежем возле нефтехранилища

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Возле нефтехранилища под Воронежем прозвучал громкий взрыв. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В настоящее время информации о пострадавших и разрушениях нет, обстоятельства произошедшего выясняются.
Напомним, что минувшей ночью над городом система ПВО сбила три беспилотника ВСУ.
Сегодня утром сообщалось о пожаре на Шагонарской ТЭЦ в Туве. В результате инцидента пострадали 23 человека. О причинах взрыва до настоящего времени не сообщалось. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова