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В Екатеринбурге вблизи здания электроподстанции произошел взрыв

02 марта 2024, 13:13
Фото: iStock/Leonid Ikan

Фото: iStock/Leonid Ikan

Громкий взрыв и яркую вспышку заметили очевидцы вблизи здания электрической подстанции в Екатеринбурге, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов. Пострадавших в результате происшествия нет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось о взрыве в Санкт-Петербурге. Беспилотник врезался в фасады двух жилых домов. Остекления и балконы полностью уничтожены взрывом. Предполагается, что целью вражеского дрона была нефтебаза, расположенная в километре от места происшествия. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Перми мужественные подростки избили инвалида и сняли это на камеру - видео
02 марта 2024, 12:56

Фото: istockphoto/mrohana

В пермских пабликах появилось отвратительное видео, на котором молодая откормленная поросль избивает инвалида, по виду страдающего от последствий ДЦП (детский церебральный паралич - прим. ред.). Один подросток лупит беднягу руками и ногами, а второй снимает на камеру, издавая одобрительное похрюкивание.
Подросток явно знаком с приёмами восточных единоборств, так как удары его точны и акцентированы, передаёт телеграм-канал «Подъём». Несчастный пытается закрываться руками, но у юноши прекрасная техника, и он бьёт инвалида точно ногой в голову. У мужчины явные проблемы с речью, но и по отрывистым звукам можно понять, что он просит пожалеть его и прекратить избиение. Наконец, получив ещё один «хай-кик» в шею, избитый на нетвёрдых ногах спасается бегством. Довольный проведённой ударной тренировкой молодой подонок встряхивает натруженные мышцы.

«Ой, хорош!». — восхищается оператор.

Запись в результате планового мониторинга социальных сетей обнаружили правоохранители. Сейчас они устанавливают обстоятельства инцидента и разыскивают любителей боёв без правил, в том числе и моральных. Полицейские установили, что пострадавший за помощью к медикам не обращался. Остаётся надеяться, что для него всё обошлось без фатальных последствий.






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10-летний ребёнок задержан за торговлю наркотиками в Кургане
02 марта 2024, 12:23

Фото: iStock/Roman Didkivskyi

Школьника из Кургана задержали правоохранители за торговлю наркотиками, сообщает телеграм-канал «Shot».
По информации портала, 10-летний мальчик раскладывал закладки совместно со своим 32-летним подельником.

В ходе досмотре школьника, правоохранители изъяли 100 грамм запрещенного вещества. Совершеннолетний подельник школьника ранее уже привлекался к ответственности за распространение наркотиков.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Примечательно, что в состав наркотика входило сильнодействующее вещество, которое могло повлиять на двигательную активность человека при длительном употреблении.

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#полиция
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Пятиклассница с ножом напугала учеников российской школы
Kub Mash: пятиклассница пришла с ножом в школу № 17 в Краснодаре
02 марта 2024, 12:09

Фото: istock / PaulBiryukov

В школе № 17 в Краснодаре ученица пятого класса напугала своих одноклассников, угрожая им ножом, сообщает Kub Mash в Telegram.
По информации издания, сначала девочка махала ножом в коридорах, а затем укрылась в туалете. Свидетели рассказали, что она повторяла странную фразу: «Прости, они тебя пугают».

Другие ученики вызвали завучей, и девочку отправили в больницу. Полиция проводит проверку по этому случаю. В то же время нож не был обнаружен.

Ранее в Ленинградской области восьмиклассник принес в школу нож-брелок, который показывал своим друзьям. В результате несчастного случая он нанес ранение одному из них.

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В Новосибирске из запертой квартиры спасли голодного ребенка
02 марта 2024, 11:44

Фото: iStock/Irina_Geo

Спасатели вызволи из запертой квартиры девятилетнего мальчика, который находился в помещении один более двух суток. Об этом сообщается в телеграм-канале «Спасатели МАСС».
По информации портала, жители многоквартирного дома из Новосибирска услышали крики ребенка о помощи и обратились в экстренные службы. Мальчик сообщил, что голоден и находится в запертой квартире более двое суток. О том, где могут находится его родители ребенку не известно.

Спасенному мальчику была оказана необходимая помошь.В настоящее время правоохранители устанавливают местонахождение его законных представителей.

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Шесть человек обратились к медикам после падения беспилотника в Петербурге
Шесть человек обратились за медпомощью после падения дрона в Петербурге
02 марта 2024, 11:42

Фото: iStock/maxim4e4ek

После происшествия на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге, шесть человек обратились за медицинской помощью, сообщила пресс-служба городского комитета по здравоохранению.
«Специалисты оказали помощь шести людям, включая женщину 92 лет, которая была госпитализирована из-за стрессовой реакции», — уточнили в организации.
По словам свидетелей, причиной инцидента стало падение беспилотника.

На месте происшествия на Пискаревском проспекте работали шесть бригад скорой помощи, включая две реанимационные.

Утром губернатор города Александр Беглов заявил, что ЧП произошло в домах Красногвардейского района Санкт-Петербурга, при этом частично пострадало остекление двух балконов. Он не уточнил причины происшествия. На месте работают МЧС и сотрудники силовых структур. Жертв нет.

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Целью БПЛА в Петербурге была нефтебаза «Ручьи»
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Электропоезд насмерть сбил подростка в российском регионе
В Новосибирске электропоезд насмерть сбил несовершеннолетнюю
02 марта 2024, 11:01

Фото: iStock/Sergei Ramiltsev

Электропоезд насмерть сбил девочку, которая переходила железнодорожные пути, об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Трагедия произошла утром второго марта. В настоящее время на место происшествия прибыли правоохранители, выясняются подробности произошедшего.

По предварительным данным, 14-летняя школьница торопилась на поезд. Когда состав уже практически подъехал, девочка решила перебежать пути, но не успела, рассказали очевидцы. Пострадавшей пытались оказать помощь на месте. Сразу после удара она еще была жива, но ее травмы оказались несовместимыми с жизнью.

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В Татарстане рухнувшая с крыши снежная глыба придавила ребёнка - видео
В Татарстане рухнувшая с крыши снежная глыба придавила ребёнка
02 марта 2024, 10:59

Фото: istockphoto/geyzer

В городе Зеленодольск в окрестностях Казани на прохожих с крыши рухнул огромный пласт снега. Под завалом оказался маленький ребёнок.
На кадрах видеозаписи, опубликованной в телеграм-канале «ТатМедиа», можно увидеть, как с крыши сходит настоящая снежная лавина. Объём упавшего снега составлял несколько, возможно, десятки кубометров. Под бытовой снежной лавиной оказались погребены двое мужчин и ребёнок.

Взрослые сумели выбраться сразу, а мальчика пришлось откапывать. На помощь пришли случайные прохожие и напуганного малыша также удалось извлечь из-под снега. Льда на крыше не было, поэтому никто серьёзно не пострадал. На записи слышно, как очевидцы возмущаются отсутствием предупреждающих сигнальных лент около опасного места. На счастье, ребёнок шёл не один, а взрослые сумели быстро его откопать, иначе всё могло закончиться трагедией.






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Стало известно, откуда летел упавший на севере Петербурга БПЛА
Врезавшийся в жилой дом в Петербурге БПЛА летел с востока
02 марта 2024, 09:21

Фото: istockphoto/Sergafa

Первые сообщения о дроне, летевшем в сторону Санкт-Петербурга, появились около семи утра. По словам жителей Всеволожского района Ленинградской области, беспилотник двигался со стороны Ладожского озера, расположенного к востоку от Северной столицы, в сторону посёлка Углово.
Позже БПЛА заметили, когда он пролетал над Ржевским полигоном (северо-восток города), передаёт телеграм-канал «Mash на Мойке». Местные жители рассказывали, что слышали громкий звук, напоминающий скрежет. Затем беспилотный аппарат долетел до пятиэтажного дома на Пискарёвском проспекте и врезался в него. На всех пяти этажах повреждены балконы. По тротуару разбросаны обломки БПЛА, стёкла, куски штукатурки и кирпичи. По информации местных властей, жертв в результате падения беспилотника нет.

Специалисты предварительно установили, что дрон был кустарного производства, на борту он нёс около 3,5 килограмма взрывчатки. Траектория полёта БПЛА была довольно необычной: судя по всему, он летел с востока, а Украина совсем не в той стороне. Целью атаки могла быть нефтебаза «Ручьи», находящаяся всего в километре от места падения аппарата.

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Украинца обвинили в продаже британцам яда, от которого умерли 130 человек
BBC: украинец продавал британцам яд, от которого умерли 130 человек
02 марта 2024, 09:18

Фото: iStock/JosefePhotography

Украинца обвинили в том, что он с 2020 год продавал в Великобританию яд, из-за которого умерли более 100 человек. Об этом сообщает ВВС.
Правоохранители Британии установили, что житель Киева поставлял ядовитое вещество через онлайн-платформу. Прежде за аналогичное преступление был осужден канадец Кеннет Лоу.

Название вещества авторы публикации не уточняют.

Вычислить личность украинца удалось благодаря посреднику, который сделал заказ. Им оказался сотрудник полиции.

В крови всех погибших, после взаимодействия с проданным киевлянином веществом, обнаружен один и тот же отравляющий компонент. В настоящее время расследование дела продолжается. Устанавливается круг лиц, причастных к деятельности. Что это было за ядовитое вещество и с какой целью его приобретали британцы тоже предстоит выяснить.


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