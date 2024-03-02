В Екатеринбурге вблизи здания электроподстанции произошел взрыв

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Громкий взрыв и яркую вспышку заметили очевидцы вблизи здания электрической подстанции в Екатеринбурге, сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось о взрыве в Санкт-Петербурге. Беспилотник врезался в фасады двух жилых домов. Остекления и балконы полностью уничтожены взрывом. Предполагается, что целью вражеского дрона была нефтебаза, расположенная в километре от места происшествия. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова