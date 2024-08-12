Появились подробности подготовки боевиками террористической атаки в Дагестане

Трое жителей Каспийска, которые были арестованы по уголовному делу о подготовке теракта в Каспийске, хотели напасть на православный храм и полицейских с коктейлями Молотова по примеру атак в Махачкале и Дербенте. Об этом информирует «Коммерсантъ».