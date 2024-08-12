Появились подробности подготовки боевиками террористической атаки в Дагестане

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Трое жителей Каспийска, которые были арестованы по уголовному делу о подготовке теракта в Каспийске, хотели напасть на православный храм и полицейских с коктейлями Молотова по примеру атак в Махачкале и Дербенте. Об этом информирует «Коммерсантъ».
По данным издания, двое из трех злоумышленников работали грузчиками на складе транспортной компании (Мухаммад Рамазанов и Гусейн Абдуллаев). Они были приверженцами религиозного движения «Ахлю-Сунна валь-Джамаа»*. Пообщавшись друг с другом, они решили бороться против «творящих беззаконие» силовиками. Рамазанов принес присягу Абдуллаеву, и после совершения терактов в Дербенте и Махачкале они решили начать действовать.
Молодые люди занялись поиском соратников, и их выбор остановился на Рашиде Карибове, который работал с ними в одной компании и придерживался радикальных взглядов. Вместе с ним они планировали устроить «акцию» в Каспийске с ножами и бомбой. Ножи купили заранее, а компоненты для бомбы закупались в хозяйственных магазинах.
Сначала злоумышленники собирались устроить взрыв в церкви Казанской иконы Божией Матери или другом месте, где было большое скопление силовиков. Они изучили расположение транспорта и видеокамер сотрудников. В итоге решили перелезть через забор с тыльной стороны церкви с самодельной бомбой, коктейлями Молотова и травматическим пистолетом. Вечером 26 июля они были задержаны, суд отправил их под стражу.
Ранее сообщалось, что девятилетний школьник заявил, что на мечеть в Дагестане напали террористы. Теперь ребёнок стоит на учёте, а его родители будут платить штраф. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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* признано террористическим, запрещено в РФ
Молодые люди занялись поиском соратников, и их выбор остановился на Рашиде Карибове, который работал с ними в одной компании и придерживался радикальных взглядов. Вместе с ним они планировали устроить «акцию» в Каспийске с ножами и бомбой. Ножи купили заранее, а компоненты для бомбы закупались в хозяйственных магазинах.
Сначала злоумышленники собирались устроить взрыв в церкви Казанской иконы Божией Матери или другом месте, где было большое скопление силовиков. Они изучили расположение транспорта и видеокамер сотрудников. В итоге решили перелезть через забор с тыльной стороны церкви с самодельной бомбой, коктейлями Молотова и травматическим пистолетом. Вечером 26 июля они были задержаны, суд отправил их под стражу.
Ранее сообщалось, что девятилетний школьник заявил, что на мечеть в Дагестане напали террористы. Теперь ребёнок стоит на учёте, а его родители будут платить штраф. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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* признано террористическим, запрещено в РФ
Дарья Осипова