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Появились подробности подготовки боевиками террористической атаки в Дагестане

«Ъ»: трое боевиков хотели напасть с коктейлями Молотова на церковь в Каспийске
12 августа 2024, 09:43
Фото: iStock/utah778

Фото: iStock/utah778

Трое жителей Каспийска, которые были арестованы по уголовному делу о подготовке теракта в Каспийске, хотели напасть на православный храм и полицейских с коктейлями Молотова по примеру атак в Махачкале и Дербенте. Об этом информирует «Коммерсантъ».
По данным издания, двое из трех злоумышленников работали грузчиками на складе транспортной компании (Мухаммад Рамазанов и Гусейн Абдуллаев). Они были приверженцами религиозного движения «Ахлю-Сунна валь-Джамаа»*. Пообщавшись друг с другом, они решили бороться против «творящих беззаконие» силовиками. Рамазанов принес присягу Абдуллаеву, и после совершения терактов в Дербенте и Махачкале они решили начать действовать.

Молодые люди занялись поиском соратников, и их выбор остановился на Рашиде Карибове, который работал с ними в одной компании и придерживался радикальных взглядов. Вместе с ним они планировали устроить «акцию» в Каспийске с ножами и бомбой. Ножи купили заранее, а компоненты для бомбы закупались в хозяйственных магазинах.



Сначала злоумышленники собирались устроить взрыв в церкви Казанской иконы Божией Матери или другом месте, где было большое скопление силовиков. Они изучили расположение транспорта и видеокамер сотрудников. В итоге решили перелезть через забор с тыльной стороны церкви с самодельной бомбой, коктейлями Молотова и травматическим пистолетом. Вечером 26 июля они были задержаны, суд отправил их под стражу.

Ранее сообщалось, что девятилетний школьник заявил, что на мечеть в Дагестане напали террористы. Теперь ребёнок стоит на учёте, а его родители будут платить штраф. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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* признано террористическим, запрещено в РФ
#суд
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#террористы
#мечеть
#рф
Вова Беспредел из банды Цапков написал ходатайство с просьбой отправить его на СВО
SHOT: Осуждённый за 18 убийств Вова Беспредел просит отправить его на СВО
12 августа 2024, 09:59

Фото: iStock/FOTOKITA

Пожизненно осуждённый Вова Беспредел из банды Цапков написал ходатайство с просьбой отправить его на СВО. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что самый жестокий участник кровавой Кущёвской ОПГ, осуждённый за 18 убийств, попытался избавиться от пожизненного заключения. Участник преступной группировки написал ходатайство, в котором попросил отправить его в зону боевых действий.

Параллельно с этим мужчина попробовал повлиять на решение «по своим каналам». Примечательно, что накануне в ростовском СИЗО-1 заключенному поставили виниры за 800 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что наркоторговцы и лидеры этнических группировок организовали банкет в исправительной колонии (ИК-7) в Зубово-Полянском районе Мордовии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#мужчина
#сизо
#сво
#тюрьма
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Ударил бутылкой и расчленил: что произошло между украинцем и россиянкой в Перу на самом деле
12 августа 2024, 09:58

Фото: iStock/aradaphotography

Гражданин Украины зверски расправился с россиянкой в Перу. Прибывшие на место правоохранители ужаснулись увиденному: тело женщины было расчленено, повсюду разбрызгана кровь. Известно, что у убитой были муж и дети. Что привело россиянку в Перу и каковы были мотивы убийства расскажет редакция «Радио 1».

Что известно об убитой в Перу россиянке


44-летняя россиянка Людмила Лазаренко из Владивостока была замужем и имела двоих детей. Длительное время женщина проживала с семьей в Таиланде, где имела собственный центр духовных практик. Несколько лет назад она познакомилась с Пепе Ордоньесом, основателем центра комплексного развития «Dos Mundos», в котором была убита восьмого августа.

Убийство россиянки в Перу


В центре так называемого интегрального развития «Dos Mundos» на севере Перу произошло жестокое убийство. Администрация заведения забила тревогу, когда услышала крики из номера, в котором находились мужчина и женщина. Когда стражи порядка ворвались в комнату, они обнаружили жуткую картину — женщина была убита, а ее тело расчленено.

Рядом с телом россиянки находился окровавленный мужчина. Он кидался на полицейских, пытался укусить их и угрожал самоубийством. Стражи порядка пришли к выводу, что убийца пребывает в невменяемом состоянии.


По информации портала Trome, задержанный нанес своей жертве удар бутылкой по голове, лишив ее возможности к сопротивлению, после чего расправился с беспомощной женщиной.

Фото: iStock/FOTOKITA

Кем оказался убийца


Задержанным по подозрению в убийстве оказался 38-летний гражданин Украины Иван Кузьмин. В настоящее время устанавливается, в каких связях мужчина состоял с россиянкой и почему они оказались в одном номере. Позже глава учреждения «Dos Mundos» расскажет, что ранее уже видел женщину с Кузьменко вместе.

Употребление запрещенных веществ


Руководитель центра заверил правоохранителей, что в его заведении запрещено употреблять какие-либо психотропные вещества. Однако поведение и внешний вид украинца явно свидетельствуют о том, что он находится под воздействием какого-либо препарата. Предполагается, что мужчина мог употребить так называемую аяуаску. Отвар является шаманским атрибутом и используется индийскими племенами при обряде манинкари — «общение с духами».


По сути, сильнейший галлюциноген, психотический эффект от которого длится от 8 до 10 часов.

Странные детали в убийстве россиянки


В администрации центра сообщили, что россиянка должна была покинуть Перу около месяца назад, однако потеряла билет и попросила некоторое время пожить в учреждении. С похожей просьбой к руководству центра обратился и Кузьмин. Он не проходил никакого лечения, а лишь попросил временного пристанища до отъезда.

Могли ли Кузьмин и Лазаренко от кого-то скрываться, состояли ли они в романтических отношениях или их связывало пристрастие к запрещенным веществам, предстоит выяснить правоохранителям.

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#убийство
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#перу
#украина
#россия
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На подмосковной даче нашли нарколабораторию
12 августа 2024, 09:04

Фото: iStock/aradaphotography

Лабораторию по производству мефедрона обнаружили полицейские в одном из домов садоводческого товарищества в деревне Василёво Пушкинского округа, задержан арендатор дома — 39-летий гражданин Украины, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В дачном доме полицейские наши и изъяли канистры с жидкостью, ёмкости с прекурсором, магнитное устройство для перемешивания, респиратор и электронные весы. Результаты лабораторного исследования показали, что в изъятой жидкости находится наркотик мефедрон. После высушивания в сухом остатке его масса составила около двух килограммов. Остальное изъятое будет проверено в ходе предварительного расследования», — говорится в сообщении.
Задержание проводилось при силовой поддержке ОМОНО Росгвардии. Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

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#наркотики
#дача
#снт
#пушкинский округ
#криминал
#полиция
#мвд московской области
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В Китае молния убила шесть человек
При ударе молнии в китайском городе Чанчжоу погибли шесть человек, 10 пострадали
12 августа 2024, 08:25

Фото: iStock/Maksym Isachenko

В городе Чанчжоу китайской провинции Цзянсу молния стала причиной обрушения павильона. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).
Разряд молнии попал в один из павильонов парка и разрушил его. В этот момент в сооружении находились люди. В результате происшествия шесть человек скончались, более десяти получили различные травмы.

Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. На месте обрушения проводятся поисковые работы. Предварительно, все люди были извлечены из-под завалов.

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#китай
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В Минобороны сообщили о разминировании курского приграничья
Минобороны: разминирование курского пограничья проводится каждый день
12 августа 2024, 06:28

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

Работа по разминированию приграничных районой Курской области российским военнослужащими ведется каждый день, сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны.
По данным военного министерства, группы разминирования проверяют территорию метр за метром и извлекают из воронок боеголовки ракет, неразорвавшиеся боеприпасы, ускорители, блоки управления и электронные компоненты боеприпасов.

Один из саперов рассказал, что обстрел жилых районов велся с использованием оружия как НАТО, так и Украины.

Ранее стало известно, что российские войска отбили у ВСУ поселок Снагость в Кореневском районе Курской области.

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#нато
#украина
#оружие
#минобороны рф
#курская область
#обстрел
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Вертолеты ВС России нанесли удар по пехоте ВСУ в Курской области
12 августа 2024, 06:06

Фото: iStock/camptoloma

Экипажи вертолетов Ка-52 атаковали личный состав и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление Министерства обороны России.
«Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52 нанесли удары по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», – отметили в оборонном ведомстве.

После применения средств поражения экипажи вертолетов выполнили противоракетные мероприятия, включили тепловые ловушки и благополучно вернулись на взлетную базу. Согласно сообщению, все цели были уничтожены.

Ранее стало известно, что российские войска отбили у ВСУ поселок Снагость в Кореневском районе Курской области.

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#всу
#вс рф
#вертолёты
#курская область
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Командир «Ахмата» заявил о рекордных потерях ВСУ в Курской области
Алаудинов заявил о рекордных потерях ВСУ в Курской области
12 августа 2024, 05:56

Фото: istockphoto/Michele Ursi

В течение дня в районах Мартыновки и Суджи Курской области бойцы «Ахмата» совместно с бойцами 2-й бригады спецназа и ССО Министерства обороны России уничтожили один танк, семь БТР-БМП, 13 бронемашин, девять пикапов и другую военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил командующий спецназом «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.
«Такого количества уничтоженного противника в день у нас не было ни разу за все СВО. Этим действом вы сами решили вопрос ускорения вашего полного уничтожения», – высказался Алаудинов о рекордных потерях ВСУ.

Ранее командующий «Ахмат» предупредил, что за последние дни количество разведывательно-диверсионных акций против России увеличилось в несколько раз. Командующий подчеркнул, что в сети появились десятки фальшивых Telehra,-каналов, якобы связанных с подразделением спецназа «Ахмат, делаюших ложные заявления и собирающих деньги.

До этого генерал-майор заявил, что боевые действия в Курской области можно назвать решающим сражением специальной военной операции (СВО). По его словам, после этого падет не только Украина, но и весь блок НАТО, поддерживающий Киев.

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#украина
#россия
#сво
#курская область
#всу
#киев
#нато
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В российской колонии наркодилеры и главы этнических группировок устроили банкет
12 августа 2024, 05:34

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Наркоторговцы и лидеры этнических группировок организовали банкет в исправительной колонии (ИК-7) в Зубово-Полянском районе Мордовии, сообщает газета «Известия».
Издание опубликовало снимки с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен банкет. В помещении за столом с шашлыками, фруктами, пиццей и напитками сидят около 40 человек. По данным издания, торжество проходило 20 июля, и, следовательно, один из сотрудников уголовно-исполнительной системы отмечал свой день рождения. Его имя не сообщается.

Также отмечается, что на празднике присутствовали участники и активные члены этнических преступных группировок России, включая, распространителей наркотиков.

Редакция направила запрос в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН), которая пообещала разобраться в ситуации.

Адвокат Павел Корнияко подчеркнул, что подобные развлечения не предусмотрены тюремными правилами и поэтому невозможны в принципе. Кроме того, список товаров, которые заключенные могут покупать на воле, ограничен.

Источники издания предполагают, что организация банкетов стала возможной благодаря коррупции со стороны администрации.

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#тюрьма
#фсин
#день рождения
#наркотики
#еда
#адвокат
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В Перу по делу об убийстве россиянки задержали украинца
12 августа 2024, 04:57

Фото: iStock/thawornnurak

Гражданин Украины был задержан в Перу за убийство россиянки. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на заявление суда города Юримагуас.
«Судебная власть проведет слушание о назначении предварительного заключения сроком на 9 месяцев украинцу, который предположительно убил и расчленил гражданку России», – отмечается в публикации.

Убийство произошло в четверг 8 августа в медицинском центре в северной перуанской провинции Лорето. Слушания, назначенные на 11 августа, были отложены на один день из-за «плохого самочувствия» подозреваемого.

Ранее прокуратура Красноярского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Латвии, обвиняемого в организации заказного убийства местного жителя.

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