Российская семья поела домашних солений и заразилась ботулизмом
Семья из пяти человек отравилась домашними соленьями и заразилась ботулизмом в Новой Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Семья купила консервированные овощи с рук в районе Коммунарки. Попробовавшие их пять человек через время пожаловались на плохое самочувствие — появились тошнота и рвота, а также дыхательная недостаточность. Единственным домочадцем, который не пострадал, оказался трехлетний ребенок.
Все отравившиеся попали в реанимацию, их подключили к аппаратам ИВЛ. Сейчас они находятся в тяжелом состоянии с выраженной интоксикацией. Отмечается, что число пострадавших может вырасти.
