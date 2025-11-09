Российская семья поела домашних солений и заразилась ботулизмом

09 ноября 2025, 09:35

Mash: в Новой Москве семья из пяти человек заразилась ботулизмом, поев солений

Фото: iStock/merc67

Семья из пяти человек отравилась домашними соленьями и заразилась ботулизмом в Новой Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.