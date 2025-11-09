Российская семья поела домашних солений и заразилась ботулизмом

Достижения.рф

Mash: в Новой Москве семья из пяти человек заразилась ботулизмом, поев солений
Фото: iStock/merc67

Семья из пяти человек отравилась домашними соленьями и заразилась ботулизмом в Новой Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.



Семья купила консервированные овощи с рук в районе Коммунарки. Попробовавшие их пять человек через время пожаловались на плохое самочувствие — появились тошнота и рвота, а также дыхательная недостаточность. Единственным домочадцем, который не пострадал, оказался трехлетний ребенок.

Все отравившиеся попали в реанимацию, их подключили к аппаратам ИВЛ. Сейчас они находятся в тяжелом состоянии с выраженной интоксикацией. Отмечается, что число пострадавших может вырасти.

Лидия Пономарева

