Взрыв прогремел в подмосковных Люберцах

Фото: iStock/trikolor
Очевидцы рассказали о звуках взрыва и вспышке в подмосковных Люберцах, передает Telegram-канал Baza.
«Местные жители утверждают, что увидели вспышку, а затем услышали взрыв в районе улицы Камова, неподалеку от ЖК "Самолет"», – сообщается в публикации.
Официальная информация о произошедшем в данный момент отсутствует, информация уточняется и дополняется.
Ранее взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Николаеве.
Читайте также:
В Николаеве прогремели взрывы
Взрыв прозвучал в районе населенного пункта Затока под Одессой
Взрыв прогремел в Кировоградской области Украины
Александр Климов