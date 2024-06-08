В Николаеве прогремели взрывы

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В подконтрольном Киеву Николаеве прогремела серия взрывов, сообщает украинское издание «Страна.ua». Официальное подтверждение в данный момент отсутствует.
Какие-либо подробности на данный момент неизвестны.
Ранее сообщалось о взрыве в районе населенного пункта Затока под Одессой.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось о взрыве в районе населенного пункта Затока под Одессой.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Александр Климов