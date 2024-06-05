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Взрыв прозвучал в районе населенного пункта Затока под Одессой. Об этом сообщили журналисты украинского издания «Страна».
«Взрыв в районе Затоки Одесской области. Воздушные силы заявляли о пуске ракеты», – говорится в публикации.
Есть информация, что взрыв слышали и в самой Одессе. Перед этим сообщалось о взрыве под Харьковом. В каком районе все произошло не уточняется. Информации о поврежденных объектах нет.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе. Украинские националисты обстреливают приграничные регионы РФ, а также пускают беспилотники.
Накануне сообщалось о взрыве в населенном пункте Конотоп Сумской области Украины, была объявлена воздушная тревога. Кроме того, в Грайворонском округе Белгородской области в результате атаки беспилотника пострадали сотрудники администрации и обычные граждане.
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Никита Кротов