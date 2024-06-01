Взрыв прогремел в Кировоградской области Украины

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В Кировоградской области Украины прогремел взрыв. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».
Отмечается, что взрыв раздался в населённом пункте Кропивницкое.
Ранее Telegram-канал «Военная хроника» сообщал, что российские войска нанесли удар с помощью ракет оперативно-тактического комплекса «Искандер» по базе ВСУ в Славянске.
До этого Минобороны России сообщало, что минувшей ночью ВС РФ произвели несколько массированных ударов по энергетическим объектам на территории Украины. Один из снарядов повредил крупнейшее в Европе газохранилище во Львовской области.
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Ранее Telegram-канал «Военная хроника» сообщал, что российские войска нанесли удар с помощью ракет оперативно-тактического комплекса «Искандер» по базе ВСУ в Славянске.
До этого Минобороны России сообщало, что минувшей ночью ВС РФ произвели несколько массированных ударов по энергетическим объектам на территории Украины. Один из снарядов повредил крупнейшее в Европе газохранилище во Львовской области.
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Анастасия Чинкова