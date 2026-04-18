Взрыв прогремел в подземном переходе в Германии: есть первые сведения о жертвах
Взрыв прогремел в подземном пешеходном переходе возле центрального вокзала в немецком городе Фельклинген (федеральная земля Саар). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.
Инцидент произошел ночью 18 апреля в 00:15 по местному времени (01:15 мск). Прибывшие на место правоохранители обнаружили одного погибшего и еще четверых пострадавших с тяжелыми травмами.
В настоящее время проводится расследование причин и обстоятельств трагедии. Стражи порядка отмечают, что взрыв «был вызван действиями человека».
По данным местных СМИ, рассматриваются три основные версии: сдетонировавший предмет мог иметь при себе кто-то из пострадавших, его могли заложить заранее или подбросить неизвестные в тот момент, когда в переходе находились люди.
