Взрыв прогремел в подземном переходе в Германии: есть первые сведения о жертвах

18 апреля 2026, 14:34

В Германии при взрыве в подземном переходе погиб один человек

Взрыв прогремел в подземном пешеходном переходе возле центрального вокзала в немецком городе Фельклинген (федеральная земля Саар). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.