Стала известна возможная судьба похищенной в Мексике 17-летней россиянки

18 апреля 2026, 13:46

Mash: Похищенная в Мексике россиянка через месяц может оказаться в рабстве

В Мексике 17-летнюю россиянку Кристину Романову, дочь петербургской пианистки, могут продать в рабство после достижения совершеннолетия. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на приёмную мать девушки Марину Романову.





По её словам, к возможному похищению могут быть причастными местные картели, которые дожидаются 18-летия Кристины в мае, чтобы перехватить её из-под опеки. В Мехико, утверждает канал, действуют спецдома, где девушек удерживают принудительно и заставляют рожать детей для продажи.



Семья пропавшей в 2023 году уверена, что россиянка стала жертвой схемы с участием местных властей. Тогда девочку забрали из школы сотрудники мексиканской службы опеки DIFEM. За два года российские дипломаты смогли встретиться с ней лишь дважды. В настоящее время местонахождение Кристины неизвестно.



Также сообщается, что несовершеннолетняя пережила беременность и аборт.



