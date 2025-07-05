SHOT: Взрывы раздались Энгельсе, работает ПВО
В городе Энгельс Саратовской области произошли мощные взрывы, сопровождавшиеся активной работой систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщили местные жители изданию SHOT.
По данным очевидцев, взрывы начали раздаваться над городом около 3:50 утра. Всего было зафиксировано не менее восьми хлопков. Официальной информации пока не поступало.
Ранее губернатор области Роман Бусаргин предупредил о поступившей от Минобороны информации об угрозе БПЛА, указав, что системы оповещения активированы в зонах возможной угрозы, а экстренные службы приведены в состояние полной готовности.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково» были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Аналогичное ограничение введено в аэропорту Саратова. Такое решение принято для обеспечения безопасности гражданских авиаперелётов. Информация поступила в ночь с 4 на 5 июля, около 3 часов ночи (мск).
Читайте также: