Взрыв прогремел в Пятигорске: что известно?
«Известия»: взрыв прогремел на АЗС в Пятигорске
В Пятигорске на автозаправке на улице Ермолова произошел взрыв. По предварительным данным, инцидент случился при разгрузке газовоза.
После этого началось возгорание, сообщил 16 мая источник «Известий». Глава города Дмитрий Ворошилов в своем Максе подтвердил информацию.
«При разгрузке газовоза произошел взрыв с последующим возгоранием. Все силы и средства выехали на ликвидацию чрезвычайной ситуации. Я также нахожусь на месте», — говорится в посте.Подчеркивается, что взрыв не связан с атакой БПЛА. Предварительная причина — нарушение техники безопасности. Подробности уточняются.