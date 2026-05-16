Взрыв прогремел в Пятигорске: что известно?

16 мая 2026, 13:55

«Известия»: взрыв прогремел на АЗС в Пятигорске

В Пятигорске на автозаправке на улице Ермолова произошел взрыв. По предварительным данным, инцидент случился при разгрузке газовоза.





После этого началось возгорание, сообщил 16 мая источник «Известий». Глава города Дмитрий Ворошилов в своем Максе подтвердил информацию.





«При разгрузке газовоза произошел взрыв с последующим возгоранием. Все силы и средства выехали на ликвидацию чрезвычайной ситуации. Я также нахожусь на месте», — говорится в посте.



