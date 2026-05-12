Смертельный взрыв произошел на пивоварне в российском регионе
Один человек погиб при взрыве металлического резервуара на пивоварне в Томской области. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.
Трагический инцидент произошел в селе Кожевниково. Рабочий занимался осушением металлических емкостей. В ходе работ в одном из резервуаров резко поднялось давление, что спровоцировало взрыв. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, и мужчина скончался на месте.
В настоящее время правоохранители выясняют все причины и обстоятельства произошедшего. Также проверяется, соблюдались ли на предприятии требования техники безопасности.
В начале месяца сообщалось о взрыве в многоквартирном доме на улице Академика Бочвара в Москве. Причиной, предположительно, стала неисправность электрического чайника.
