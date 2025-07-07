Тело экс-главы Минтранса РФ Романа Старовойта опознала его возлюбленная
Тело Романа Старовойта опознала его возлюбленная Полина К. Жители Курской области называли её «первой леди» Курска, пишет Telegram-канал Mash.
Девушка оказалась единственной из близких Старовойта, кто смог оперативно прибыть на место обнаружения его тела и опознать его. На опубликованных кадрах видно, как Полина рыдает, стоя у автомобиля, в котором чиновник совершил самоубийство.
Напомним, что с супругой Роман Старовойт развёлся в 2021 году. У них остались двое детей. Как минимум последний год чиновник был в отношениях с Полиной К., выпускницей Курского государственного медицинского университета. Вместе с ней он уехал из приграничного региона после отставки.
В понедельник стало известно, что снятый сегодня с должности министра транспорта России, бывший губернатор Курской области Роман Старовойт покончил с собой в Одинцове. Предполагается, что причиной такого решения стали проблемы, связанные с возможным уголовным преследованием. Чиновника обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при возведении фортификационных сооружений в курском приграничье. По этому делу уже несколько чиновников задержаны и отправлены в СИЗО.
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