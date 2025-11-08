Убитый криптотрейдер Новак оставил в России долги на сумму более 6,4 млн рублей
Криптотрейдер Роман Новак, убитый на съемной вилле в Объединенных Арабских Эмиратах, оставил в России долги на сумму более 6,4 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Как уточняется, часть задолженности взыскивается в принудительном порядке, в основном речь идет об ущербе, причиненном преступлением.
По информации агентства, в отношении Новака открыты девять исполнительных производств, часть из которых уже прекращена, говорится в судебных и иных материалах.
Ранее стало известно, что правоохранители задержали подозреваемых в убийстве криптотрейдера. Его тело вместе с женой обнаружили в пустыне.
Читайте также: