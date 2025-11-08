Убитый криптотрейдер Новак оставил в России долги на сумму более 6,4 млн рублей

08 ноября 2025, 02:45

Фото: iStock/blinow61

Криптотрейдер Роман Новак, убитый на съемной вилле в Объединенных Арабских Эмиратах, оставил в России долги на сумму более 6,4 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.