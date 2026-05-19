Взрыв произошел на стройке Судебного квартала в Петербурге, один человек погиб
Во время строительных работ на проспекте Добролюбова произошел взрыв, в результате которого один человек погиб и еще двое пострадали. Об этом сообщает «Фонтанка».
Трагический инцидент случился днем 19 мая на площадке возведения Судебного квартала. По предварительным данным, причиной хлопка стала детонация газового баллона.
В результате происшествия один из рабочих получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще двоих госпитализировали бригады скорой помощи. Состояние одного из пострадавших медики оценивают как тяжелое, другого — как средней степени тяжести.
На месте происшествия работают следователи и экстренные службы. Территорию строительства оцепили. Личный контроль за ситуацией осуществляет глава Петроградского района Дмитрий Ваньчков.
По проекту на указанном участке возводятся здания Верховного суда, Судебного департамента, а также жилой комплекс и Дворец танца Бориса Эйфмана. Генеральным подрядчиком объекта выступает РСУ Управления делами президента.
