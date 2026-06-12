Взрыв произошел в здании спортклуба в Европе
Мощный взрыв произошел в здании спортивного клуба на западе Амстердама, сообщает телеканал NOS. Инцидент случился около полуночи (01:00 мск) в помещении круглосуточного тренажерного зала.
Сразу после разрушения из-под завалов спасатели извлекли семерых пострадавших, двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии. Утром специалисты обнаружили признаки того, что под обломками все еще находятся люди. Для поиска применяются дроны и работают кинологи.
Из-за угрозы дальнейшего обрушения принято решение частично демонтировать поврежденную конструкцию с помощью крана. Операция идет медленно: здание разбирают практически «камень за камнем». По оценке властей, работы могут продолжаться как минимум до вечера.
Причины взрыва пока не установили, правоохранители рассматривают все версии. Владелец спортзала заявил СМИ, что на записях камер видеонаблюдения видно, как взрыв произошел «под полом здания». По его словам, на первом этаже находились газовые коммуникации, трансформаторная подстанция и складские помещения. Оператор электросетей Liander сообщил, что пока не обнаружил признаков утечки газа, но настаивает на дополнительном расследовании.
После инцидента эвакуировали жителей соседнего девятиэтажного дома. Около 100 человек, не сумевших найти временное жилье самостоятельно, разместили в гостинице. Из-за повреждения энергооборудования без света остались 233 домохозяйства. Подачу газа в районе временно прекратили.
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