Взрыв произошел в здании спортклуба в Европе

12 июня 2026, 18:28

NOS: В здании спортклуба в Амстердаме случился взрыв, люди под завалами

Фото: istockphoto/Oleksiy Samsonov

Мощный взрыв произошел в здании спортивного клуба на западе Амстердама, сообщает телеканал NOS. Инцидент случился около полуночи (01:00 мск) в помещении круглосуточного тренажерного зала.