Взрыв трансформаторной подстанции произошел на Кубани
В Краснодарском крае произошёл взрыв на трансформаторной подстанции, в результате которого часть жителей микрорайона Образцово осталась без света. Об этом сообщает Kub Mash.
Инцидент произошёл во дворе жилого массива. Очевидцы рассказали, что ударная волна была такой силы, что в некоторых квартирах обрушилась штукатурка.
Из-за аварии электричество отключили в домах, расположенных на улицах Адмирала Пустошкина, Адмиралтейском бульваре и улице Адмирала Макарова. Данных о пострадавших не поступало. Специалисты выясняют причины случившегося.
Напомним, ранее в Ленинградской области в посёлке Усть-Луга произошёл взрыв на трубопроводе. Погибли три человека, ещё несколько пострадали.
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