Взрыв в Усть-Луге в Ленобласти унес жизни трех человек
Три человека погибли, восемь получили ранения в результате взрыва в поселке Усть-Луга Кингисеппского района Ленинградской области. Об этом 12 июня сообщил информированный источник в оперативных службах.
Как пишут «Известия», по предварительным данным, инцидент произошел утром в квартале Ленрыба. При проведении испытаний трубопровода произошла его разгерметизация, за которой последовал взрыв.
Ранее взрыв на газораспределительной станции произошел в городе Кизилюрт, после чего начался крупный пожар. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Республике Дагестан.
Уточняется, что первоначально поступила информация о взрыве газовой трубы. Однако позже выяснилось: инцидент случился на автозаправочной станции «Метан», расположенной на территории газооградительной станции (ГОС) «Новый Сулак».
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